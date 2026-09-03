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Dünya Vietnam’da dev uyuşturucu davası: 11 idam, 22 müebbet!
Dünya

Vietnam’da dev uyuşturucu davası: 11 idam, 22 müebbet!

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Vietnam’da dev uyuşturucu davası: 11 idam, 22 müebbet!

Vietnam’da görülen geniş çaplı uyuşturucu kaçakçılığı davasında karar çıktı. Mahkeme, 227 sanığın yargılandığı davada 11 kişiyi idama, 22 kişiyi ise müebbet hapse mahkûm etti.

Vietnam News gazetesinin haberine göre, Ho Chi Minh kentinde ülkenin "en büyük uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinden biri"ni gerçekleştirdiği değerlendirilen şebekeye yönelik dava görüldü.

Yaklaşık 1,1 milyar dolarlık uyuşturucu kaçakçılığı ağına dahil oldukları gerekçesiyle yargılanan 227 sanıktan 11'ine idam cezası verildiği, 22'sinin müebbet hapis cezasına çarptırıldığı, diğerlerinin de çeşitli cezalara mahkum edildiği bildirildi.

 

UYUŞTURUCULAR DIŞ MACUNU TÜPLERINDE BULUNMUŞTU

Dava konusu faaliyetlerle ilgili soruşturma, 16 Mart 2023'te Fransa'dan dönen 4 kabin memurunun bagajında uyuşturucu bulunmasıyla başlamıştı.

Uyuşturucular, 327 diş macunu tüpünde ele geçirilmiş, kabin memurlarının uyuşturucu kaçakçılığına dahil olmadıkları sonucuna varılmıştı.

Soruşturmanın devamında elebaşıların gizlenmesi ve uyuşturucu dağıtımının kolaylaştırılması amacıyla çok sayıda katmandan oluşan geniş şebeke ortaya çıkarılmıştı.

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