Bahçeli’den Amedspor üzerinden çok sert uyarı: Terörsüz Türkiye’yi sabote planı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yayımladığı kapsamlı yazılı açıklamada son günlerde kamuoyuna açıklanan bazı araştırmaları hedef aldı.

Kürt Çalışmaları Merkezi ile Rawest Araştırma işbirliğinde hazırlanan “Kürtlerde Amedspor Algısı ve Taraftarlığı Araştırması” ile Türk milletinin dini inançlarına ilişkin başka bir anketi değerlendiren Bahçeli, çalışmaların Türkiye'deki barış ve kardeşlik ortamını hedef aldığını ifade etti.

“SPOR KİSVESİYLE ZEHİRLEMEYE KİMSENİN HAKKI YOK”

Bahçeli, sporun kimlik siyaseti ve ayrıştırıcı tartışmaların alanına dönüştürülmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Spor kulüplerinin toplumsal barışı bozabilecek provokasyonların aracı haline getirilmemesi gerektiğini belirten Bahçeli, Amedspor dahil bütün kulüplerin sporun birleştirici ruhuna uygun hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

“Spor kisvesiyle terörsüz Türkiye hedefini, barış, huzur ve kardeşlik iklimini zehirlemeye kimsenin hakkı yoktur. Haddi de olmamalıdır.”

AMEDSPOR KONUSUNDA ÇİZGİSİNİ NETLEŞTİRDİ

MHP lideri, açıklamasında Amedspor'un Süper Lig'e yükselmesine ilişkin daha önce yaptığı değerlendirmeyi de hatırlattı.

Bahçeli, 4 Mayıs'ta Amedspor Başkanı Nahit Eren'e hitaben yaptığı açıklamada kulübün tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselmesini memnuniyetle karşıladığını ve bunu Diyarbakır ile Türk futbolu açısından kıymetli bulduğunu söylediğini anımsattı.

Bahçeli, “Amed Sporun Süper lige yükselmesinden ve burada başarılı olmasından milletimiz memnuniyet duymaktadır” diyerek bu yaklaşımının değişmediğini vurguladı.

“KİRLİ PROJELERE ALET ETMEK İSTEYENLER VAR”

Bahçeli'nin asıl sert çıkışı ise Amedspor üzerinden yürütüldüğünü belirttiği girişimlere yönelik oldu.

MHP lideri, Amedspor'u bazı projelerin parçası haline getirmek isteyen çevrelerin bulunduğunu belirterek kulüp yönetimi ve Diyarbakır halkına çağrıda bulundu.

Bahçeli:

“Amed Spor’u kirli projelerine alet etmek isteyenlerin olduğu anlaşılmaktadır ve bu provokasyona karşı en başta kulüp yetkililerinin ve Diyarbakır halkının tepki göstermesi gerekmektedir.”

ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ: TERÖRSÜZ TÜRKİYE'Yİ SABOTE PLANIDIR

MHP lideri söz konusu girişimlere ilişkin çok daha sert bir değerlendirmede bulunarak:

“Bu girişimler terörsüz Türkiye’yi sabote planıdır. Kardeşlik iklimini ve barışı zehirleme girişimidir.”

Amedspor'un Türkiye'nin bir futbol kulübü olduğunun altını çizen Bahçeli, kulübün Süper Lig'deki futbolu ve başarılarıyla anılması gerektiğini kaydetti.

“AMİGO KILIKLI İHANET ŞEBEKELERİ”

Tribünlere ilişkin de dikkat çeken bir uyarıda bulunan Bahçeli, Amedspor yöneticileri başta olmak üzere Terörsüz Türkiye sürecinden yana olan herkesi tedbir almaya çağırdı.

Tribünlerin provokasyon alanına dönüştürülmemesi ve taraftarların arasına sızmaların engellenmesi gerektiğini belirten Bahçeli:

“Amigo kılıklı ihanet şebekelerinin spor, siyaset ve kimlik gibi düzmece yönlendirmelerle barışı tehdit eden bir dil geliştirmesinin önüne geçilmelidir.”

ifadelerini kullandı.

DİNİ İNANÇ ANKETİNE DE ÇOK SERT TEPKİ

Bahçeli'nin gündeminde Türk milletinin dini inançlarına ilişkin yayımlanan anket de vardı.

Türk milletini inançlarından ve değerlerinden uzaklaşmış bir toplum gibi göstermeye yönelik bir tablo oluşturulduğunu belirten Bahçeli, söz konusu yaklaşımı “önemli bir beşinci kol faaliyeti” olarak nitelendirdi.

MHP lideri:

“Türk milleti inançlıdır, ahlaklıdır, imanlıdır, dinine, diyanetine, geleneksel değerlerine, kültürel emanetlerine bağlı ve sadıktır.”

ANKET ŞİRKETLERİ İÇİN YASAL DÜZENLEME ÇAĞRISI

Bahçeli'nin açıklamasındaki en önemli siyasi çıkışlardan biri de kamuoyu araştırma şirketlerine yönelik oldu.

MHP'nin daha önce gündeme getirdiği düzenlemeyi hatırlatan Bahçeli, kamuoyu araştırmalarının bilimsel ve hukuki temelde değerlendirilip denetlenebileceği standartların belirlenmesini istedi.

Bahçeli ayrıca yönlendirme veya etkileme amacıyla “yalan yanlış, yanıltıcı bilgiler” sunanlara cezai yaptırım getirilmesinin gerekli olduğunu açıkladı.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE'DEN GERİYE DÖNÜŞ OLMAYACAK”

Bahçeli mesajının sonunda Türkiye'nin terörle mücadelesindeki hedefe ilişkin kararlılık vurgusu yaptı.

“Terörsüz Türkiye’den geriye dönüş olmayacaktır” diyen Bahçeli, Türkiye'yi toplumsal mühendislik girişimleriyle kargaşa ve kaosa sürüklemeye çalışanların başarılı olamayacağını belirtti.

MHP lideri açıklamasını birlik mesajıyla tamamladı:

“Hep birlikte Türk milletiyiz, hepimiz Türkiye Cumhuriyeti’yiz.”