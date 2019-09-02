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Vidanjörün lastiği bomba gibi patladı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde Gaziantep Su ve Kanalizasyon İşleri’ne (GASKİ) ait vidanjörün lastiği bir anda patladı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 17:54
Vidanjörün lastiği bomba gibi patladı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde Gaziantep Su ve Kanalizasyon İşleri’ne (GASKİ) ait vidanjörün lastiği bir anda patladı.


İslahiye ilçesindeki Hacı Ali Öztürk Mahallesi’nde GASKİ‘ye ait 27 KM 217 vidanjörden göreve gittiği esnada dumanlar yükseldi. Araçtan dumanlar çıktığını fark eden şoför aracı kenara park edip, lastikten yükselen dumanlara yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Şoförün yangına müdahale ettiği esnada lastik, şiddetli bir şekilde patladı. Çevrede oturan vatandaşlar, lastiğin patlamasıyla korktu.


İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, vidanjördeki başlayan yangını kısa sürede söndürdü.


Patlama anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 17:54
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