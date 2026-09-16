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Spor Kızı hakkında konuşan yorumcu, Aziz Yıldırım’ı çıldırttı: Emenike’nin…
Spor

Kızı hakkında konuşan yorumcu, Aziz Yıldırım’ı çıldırttı: Emenike’nin…

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Kızı hakkında konuşan yorumcu, Aziz Yıldırım’ı çıldırttı: Emenike’nin…

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kızı Yaz Yıldırım’ın sarı-lacivertli futbolcular Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci ile görüşüp kadro müdahalesi yaptığı imasında bulunan yorumcu Emre Bol'a çok sert tepki gösterdi. Yıldırım, " Görüyorum ki kripto FETÖ’cüler yine ortaya çıkmış. Takımın teknik direktörü İsmail Kartal'dır. Söyleyecek sözün varsa bana saldır, kızımı kirli tartışmalarına alet etme" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, spor yorumcusu Emre Bol’un bir YouTube kanalında ortaya attığı iddialara yazılı bir açıklama ile cevap verdi. Kızının, futbolcular Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci ile telefonda görüşmesinin takımın kadro tercihlerine müdahale gibi gösterilmesine sert tepki gösterdi.

Fenerbahçe Kulübü'nün resmi sosyal medya hesabından paylaşılan metnin tamamı şöyle: "Görüyorum ki kripto FETÖ’cüler yine ortaya çıkmış. Emre Bol, bugün YouTube kanalında kızımın futbolcularımız Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci ile telefonda görüştüğünü söylemişsin. Evet, görüşür. Bir çocuğun, abi olarak gördüğü, ailecek görüştüğü insanlarla konuşmasında ne var? Ne ima etmeye çalışıyorsun? Fenerbahçe Futbol Takımı’nın teknik direktörü İsmail Kartal’dır. Takımı da kadroyu da o yönetir.”

NE OLDU O GÖRÜNTÜLERE

“Kızımın futbolcularla yaptığı görüşmeler üzerinden kadro tercihleriyle ilgili ima yaratmaya çalışman terbiyesizliktir. Şimdi ben sana soruyorum: 3 Temmuz kumpası sırasında FETÖ’cü savcıların ortaya attığı iddiaları televizyonlarda anlatıyor, ‘Emenike’nin para sayma görüntüleri var’ diyordun. Ne oldu o görüntülere? Önce çık, bunun hesabını ver.”

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