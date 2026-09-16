Üç kızını İsrail saldırısında kaybeden Filistinli doktor Abuelaish: Bu saldırılar neden tekrar ediyor? Çünkü kimse hesap sormuyor!

2009 yılında Gazze Şeridi'nde bir İsrail tankı tarafından bombalanan evinde üç kızını ve bir yeğenini kaybeden Filistinli doktor Izzeldin Abuelaish, bir baba olarak ömrünü Gazze'nin, Filistinlilerin ve barışın dili olmaya adadı. Kızlarından Bessan 21, Mayar 15, Aya 13 yaşındaydı öldürüldüklerinde.

Onlar adına ‘Daughters for Life’ isimli bir vakıf kurdu! Orta Doğu'da yaşam ve eğitim hakkından yararlanamayan kız çocukları için çalışmalar yapan. Bir de kitabı var Dr. Abuelaish’in ‘I Shall Not Hate’ –‘ Nefret Etmeyeceğim’ isimli. Kitap Türkçe'ye de çevrildi. Aynı zamanda Nobel Barış Ödülü adayı olan Filistinli doktor Abuelaish, Ekopolitik Düşünce Merkezi’nin "Dünyaya Yön Verenler" konuşmalarının konuğu olarak İstanbul'a geldi.

ALLAH’TAN DEĞİL BU!

Konuşmasında "Ben Filistinli bir mülteciyim. Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Cibaliye kampında doğdum, büyüdüm. Mültecilik bir kavram değil sadece. İnsandan söz ediyoruz. Bir yuvası,umudu, gelecek hayalleri olan... İnsanlar insan eliyle acı çekiyor. Allah'tan değil bu. Bizim gibi insanlar yapıyor bu zulümleri. En son olarak Ağustos 2023'te oradaydım. Yuvama gitmeden önce yaptığım ilk şey kızlarımın mezarını ziyaret ediyorum, onlara neler yaptığımı anlatıyorum. Kızlarım hayattalar, hiçbir zaman ölmeyecekler" ifadelerini kullanan doktor Abuelaish, 7 Ekim 2024'ten sonra İsrail'in Gazze'de yaptıklarını, yapabildiklerini 'sessizlikle' açıklayarak şu değerlendirmeleri yaptı: "İnsanları şeytanlaştıran şey hiçbir şey yapmamış olmaları. Bugün Filistin yarın Lübnan, sonra kim olacak belli değil. O nedenle eyleme geçmek gerekiyor. Ben mülteciydim ve çocukluğumu hiç yaşamadım. Annem ve babam çiftçiydi. Ana vatanlarını terk etmek zorunda kaldılar. Mülteci oldular. Bu adaletsizlik ve sefaletten kurtulmanın tek yolu eğitim dediler. Ben de ailemi sefaletten kurtarmak istedim, en büyük kardeş bendim. Her türlü pis işte çalıştım çocukken. Sadece hayatta kalmak için değil onur ve adalet için de..."

SAVAŞLARI ÇIKARANLAR ERKEKLER

Çocukken her türlü işte çalışan Abuelaish, burslarla Mısır'da tıp okuyor. Sadece Filistinli değil İsrailli kadın ve yeni doğan bebeklerin sağlığı için yıllarını harcıyor. Mesleğinden yola çıkarak, mesleğinin felsefi derinliğine dalarak savaşları yapanların erkekler olduğunu söylüyor: "Tıp ve sağlık, insanları eşitleyen bir alan. Buna inandım. O yüzden bu alanı seçtim. Yeni doğan Filistinli, İsrailli, Kanadalı bir bebeğin ağlayışını birbirinden ayırabilir miyiz, bir bebek hayat için ağlar. Hastanede doğunca eşit doğuyor. Neden hastaneden çıktıktan sonra o bebekleri renkleri, dilleri, dinleri üzerinden ayrıştırıyoruz. Gözlerimin önünde öldürüldüklerinde kızlarım için yemin ettim. Dünyayı daha güzel bir yer haline getirmekten hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim. Sessizlik içinde ölen, adaletsizliğe uğrayan, özgürlük isteyen herkes için boynumuzun borcu. Tarihte savaş başlatan beş kadın sayabilir misin, sayamazsınız çünkü yok. Savaşları erkekler çıkarıyor. Bedeli kadınlar ve çocuklar ödüyor. Kadınların karar verici olmasının zamanı çoktan geldi."

KÖTÜLÜK HİÇBİR ŞEY YAPILMADIĞINDA BÜYÜR

Kızları öldükten sonra Allah'a tutunduğunu anlatan doktor Abuelaish sözlerini şöyle tamamladı: “İntikam diyorlar. Kızlarımı öldüren askerleri getirseler, intikam al deseler ben adalet yaşasın derim. İntikam alsam kızlarım geri gelecek mi? Haysiyetimiz için, adalet için, özgürlüğümüz için hesap verebilirliğe ihtiyacımız var. Neden bunlar tekrar tekrar oluyor çünkü hesap vermiyorlar. Hepimiz Adem ve Havva'dan doğduk. Kadınlarlar, erkekler, Müslümanlar, Hristiyanlar, Yahudiler, Ateistler dünyayı daha güzel hale getirebiliriz. Hayat benim acımı artırdı ama mücadeleden vazgeçmedim. Kimse benim yaşadığımı yaşasın istemem. Sessiz ve kayıtsız kalınca hepimiz sorumlu oluyoruz. Çocuklarımız soracak bizim için ne yaptınız diye. Korkmayın hakikati zamanında söyleyin. İsrailliler de korkuyor. Onları da kurtarmamız gerekiyor hiçbir kural tanımayan hükümetlerinden. Kötülük insanlar bir şey yapmadığı zaman büyür."

Kaynak: T24