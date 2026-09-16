Bakan Şimşek doğruyu söyledi, yedi düvel hedefe koydu! Doğru mu değil mi? Akaryakıt Avrupa'da, en ucuz Türkiye'de

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi programı, dezenflasyon hedefleri ve küresel gelişmelere dair yaptığı açıklamalarda önemli kararları kamuoyuna duyurdu.

Akaryakıtta vergi feragatı sağlayan eşel mobil sisteminin gelecek yıl bütçe planlamasında yer almadığını belirten Bakan Şimşek, uygulamanın 2027 itibarıyla tamamen sona ereceğini ilan etti. Mazottaki uygulamanın taşımacılık, tarım ve üretimde rekabet gücünü korumak adına yıl sonuna kadar kısmi olarak sürdürüleceğini ifade eden Şimşek, ekonomi yönetiminin kararlılık mesajını tazeledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir televizyon kanalında ekonomi programı, enflasyon, kur politikası, küresel ve jeopolitik gelişmeler, Orta Vadeli Program (OVP) ile Türkiye ekonomisinin görünümüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Gelecek sene biz eşel mobili devam ettirmeyi düşünmüyoruz"

Eşel mobil sisteminin gelecek sene devam edip etmeyeceği hakkında ise Şimşek, "Gelecek sene biz eşel mobili devam ettirmeyi düşünüyor muyuz? Hayır. Gelecek sene, yani ümit ederim ki bu savaş biter. Bizim gelecek seneki bütçe planlamamızda eşel mobilin devamı yok. Ha, yıl sonuna kadar kısmi olarak devam ediyor. Bu sene yıl sonuna kadar eşel mobil mazotta devam ediyor. Niye mazotta, diğer ürünlerde değil? Çünkü mazot rekabet gücünde önemli bir faktördür. Mazot taşımacılıkta önemlidir. Mazot tarımda önemlidir" dedi.

Şimşek, eşel mobil uygulaması nedeniyle vergiden feragat edildiğini, gelecek yıl uygulamanın sona ermesi ve kayıt dışılıkla mücadelede elde edilen kazanımların vergi gelirlerini artıracağını belirtti. Vergi ve sosyal güvenlik primlerinin milli gelire oranının 2023'te yüzde 20,5 seviyesinden yüzde 24,5-25'e yükseldiğini kaydeden Şimşek, gelir vergisi beyannamesi veren mükellef sayısının ise 3,8 milyondan 5,5 milyona çıktığını ifade etti. Şimşek, dezenflasyon ile büyüme arasında kısa vadede bir etkileşim olsa da orta ve uzun vadede bir çelişki bulunmadığını belirtti.

Yüksek enflasyon dönemlerinde büyümenin de zayıfladığını ifade eden Şimşek, dezenflasyon sürecindeki kısa vadeli yavaşlamanın ekonomik dengesizlikleri gidermek ve sürdürülebilir yüksek büyüme ortamı oluşturmak için gerekli olduğunu kaydetti. Türkiye'nin program döneminde dünya ekonomisinden bir tık daha hızlı büyüdüğünün altını çizen Şimşek, savaşın enerji başta olmak üzere kapsamlı ve uzun süreli bir şok oluşturduğunu aktardı. Şimşek, küresel ticaret ortaklarındaki yavaşlama ve savaş kaynaklı belirsizliğin yatırım ve tüketim kararlarını etkilediğini söyleyerek, büyüme açısından dış konjonktürün belirleyici olduğunu ve aşağı yönlü risklerin bulunduğunu ifade etti.