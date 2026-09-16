Antalya'da başarılı operasyon
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre; Antalya açıklarında sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı.
Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında motor arızası sonucu sürüklenen yelkenli teknedeki 2 kişi kurtarıldı.
Sahil Güvenlik gemisi sevk edildi
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Demre açıklarında içerisinde 2 kişinin bulunduğu yelkenli teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi sevk edildi.
Başlatılan kurtarma faaliyetleri kapsamında yelkenli tekne, içerisindeki 2 kişi ile Demre Yat Limanı'na ulaştırıldı.