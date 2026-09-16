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Spor Türkiye - Fransa maçının bilet satışları başladı
Spor

Türkiye - Fransa maçının bilet satışları başladı

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Türkiye - Fransa maçının bilet satışları başladı

TFF'den yapılan açıklamaya göre; A Milli Futbol Takımı'nın Kocaeli Stadı'nda Fransa ile oynayacağı maçın genel bilet satışları başladı.

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında 25 Eylül Cuma günü Fransa ile yapacağı mücadelenin genel bilet satışları başladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Kocaeli Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakanın biletleri passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan satın alınabilecek.

Bilet satışları, süresi bulunan tüm takımların logolu kartlarına açık olacak. Passo Taraftar Kart anlaşması olmayan takımların taraftarları, passotaraftar.com.tr web adresinden ücretsiz üyelik kaydı oluşturarak bilet satın alabilecek.

 

Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

Batı Alt Orta Bloklar: 3 bin lira

Doğu Alt Orta Bloklar: 2 bin 750 lira

Batı Alt Köşe Bloklar: 2 bin 500 lira

Doğu Alt Köşe Bloklar: 2 bin 500 lira

Doğu Üst Orta Bloklar: 2 bin 250 lira

Batı Üst Köşe Bloklar: 2 bin lira

Doğu Üst Köşe Bloklar: 2 bin lira

Kuzey Alt: 1000 lira

Güney Alt: 1000 lira

Kuzey Üst: 1000 lira

Güney Üst: 1000 lira

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