30 dönümlük tarlaya traktörle yazdı! 136 yıl sonra Ertuğrul Fırkateyni için anlamlı mesaj

Lüleburgaz’ın Evrensekiz beldesinde yaşayan Burak Tunçkol, 16 Eylül 1890’da Japonya açıklarında batan Ertuğrul Fırkateyni’ni farklı bir çalışmayla andı.

Evrensekiz beldesinde yaşayan Burak Tunçkol, Osmanlı donanmasına ait Ertuğrul Fırkateyni'nin 16 Eylül 1890 tarihinde Japonya açıklarında batmasının 136. yıl dönümünde traktöre taktığı pullukla 30 dönümlük tarlaya ‘Ertuğrul Gemisi, Türkiye-Japonya kardeş' yazdı. Tunçkol'un tarlaya yazdığı mesaj, havadan görüntülendi.

Ertuğrul Fırkateyni hakkında bilgiler veren Tunnçkol, geminin fırtınaya yakalanarak battığını ve 500 den fazla mürettebatın şehit olduğunu söyleyerek, "Arkamda görmüş olduğunuz gibi sol tarafta Türk, sağ tarafta kardeş ülkemiz Japonya'nın bayrağı. Bugün tarlaya çok anlamlı bir yazı yazdım. Ertuğrul Gemisi Türkiye-Japonya kardeştir yazdım. Bundan 136 yıl önce 16 Eylül 1890 tarihinde Ertuğrul Fırkateyni maalesef Japonya dönüşü Kushimoto açıklarında fırtınaya yakalandı ve gemi parçalanarak battı. Gemide 500'den fazla mürettebat hayatını kaybetti, şehit oldu. 69 kişiyse kurtuldu" ifadelerini kullandı.

Tunçkol, "Ertuğrul Fırkateyni'nin acısı o zamandan beri içimizde. Bende bu acıyı anmak ve Türkiye Cumhuriyeti ile Japonya halkının kardeş olduğunu ispatlamak amacıyla tarlaya bu yazıyı yazdım. Ertuğrul Fırkateyni şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Cenabı Allah bir daha böyle acıları yaşatmasın. Türkiye ve Japonya'nın kardeş ülke olduğunu hiçbir zaman unutmayalım" şeklinde konuştu.