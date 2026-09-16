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Spor Mardin 1969 Spor’a milli gurur!
Spor

Mardin 1969 Spor’a milli gurur!

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Mardin 1969 Spor’a milli gurur!

1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor’da forma giyen Zdravko Dimitrov ile Baba Alhassan, ülkelerinin milli takımlarına çağrıldı.

Mardin 1969 Spor’da iki futbolcu birden milli takım daveti aldı. Kırmızı-lacivertli ekibin futbolcularından Zdravko Dimitrov, Bulgaristan Milli Takımı’na, Baba Alhassan ise Uganda Milli Takımı’na davet edildi. Sezon başından bu yana Mardin 1969 Spor formasıyla ortaya koydukları performansla dikkat çeken iki futbolcunun milli takımlarından davet alması, kulüp camiasında da memnuniyetle karşılandı. Futbolcuların milli takım davetleri ise kulüp tarafından duyuruldu. Dimitrov ve Alhassan, ülkelerinin milli takım kamplarına katılacak.

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