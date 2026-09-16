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Gündem Eski Borsa Başkanı İbrahim Mustafa Turhan hakkında re’sen soruşturma başlatıldı!
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Eski Borsa Başkanı İbrahim Mustafa Turhan hakkında re’sen soruşturma başlatıldı!

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Eski Borsa Başkanı İbrahim Mustafa Turhan hakkında re’sen soruşturma başlatıldı!

Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde kayıpların yüzde 6’yı aşarak devre kesicinin uygulanmasının ardından sıcak bir hukuki gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul’un eski Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Mustafa Turhan hakkında, sosyal medya paylaşımları üzerinden sermaye piyasasında yatırımcıyı korku ve paniğe sevk ettiği gerekçesiyle re’sen soruşturma açtı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul’un eski Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Mustafa Turhan hakkında, sosyal medya paylaşımları üzerinden sermaye piyasasında yatırımcıyı korku ve paniğe sevk ettiği gerekçesiyle re’sen soruşturma açtı. Başsavcılık açıklamasında, "@ibrahimmturhan2" adlı hesaptan yapılan değerlendirmelerin finansal piyasaların güvenliğini tehdit eder nitelikte görüldüğü belirtildi.

AK Parti'den istifa etmişti

Turhan, 2019 yılında AK Parti'den istifa etmiş ve Gelecek Partisi'ne katılmıştı. Ahmet Davutoğlu'nun başdanışmanı olarak görev yapan Turhan, aynı zamanda Borsa İstanbul'un eski genel müdürü ve yönetim kurulu başkanı olarak tanınıyordu.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında yer alan ve kamuoyuna yansıyan paylaşımlara ilişkin inceleme başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu paylaşımlarda doğrudan ya da dolaylı olarak sermaye piyasası araçları hakkında yatırımcıda korku ve paniğe sebep olacak nitelikte içeriklerin yer aldığı yönünde tespitler bulunduğu ifade edildi.

Başsavcılık, söz konusu paylaşımların ardından İbrahim Mustafa Turhan hakkında resen soruşturma işlemlerine başlandığını duyurdu.

Başsavcılığın açıklamasında, “Bazı sosyal medya platformlarında yer alan ve kamuoyuna yansıyan paylaşımlarda, doğrudan ya da dolaylı olarak sermaye piyasası araçları hakkında yatırımcıda korku ve paniğe sebep olacak nitelikte paylaşımlar yaptığı yönünde tespitler üzerine ‘@ibrahimmturhan2’ adlı hesap kullanıcısı olan İbrahim Mustafa Turhan hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca re’sen soruşturma işlemlerine başlanılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Turhan’ın paylaşımları

Borsa İstanbul’da yüzde 6’yı aşan değer kaybıyla ilgili olarak Turhan, sosyal medyadan şu paylaşımı yapmıştı:

Bugün borsada yaşanan gelişmeler de bu gözle yorumlanabilir.”

Turhan’ın Borsa İstanbul’a yönelik diğer paylaşımı da şöyle:

“Finansal sistemin önemli bir bölümünde ortaya çıkan bozulmanın finansal aracılık işlevlerini ciddi biçimde aksatması, tek bir kuruluşta ya da birkaç piyasa aktöründe başgösteren sorunun güven kaybı, kaçış, likidite sıkışıklığı, varlık satışları, karşı taraf riski gibi mekanizmalarla sistemin tamamına yayılması sistemik finansal risktir. Bu öngörülebilir bir durumdur. Senaryo analizleri sistemik olaylara karşı önlemleri içerir. Aslolan önleyici tedbirleri gecikmeden devreye sokabilmektir. Yoksa bade harabu’l Basra…”

Düşüş yüzde 6’yı geçti: Borsa İstanbul’da devre kesici uygulandı

Borsa İstanbul’da satışların hızlanmasıyla birlikte BIST 100 endeksindeki düşüş yüzde 6’yı geçti. Kayıpların bu seviyeye ulaşmasının ardından Endekse Bağlı Devre Kesici (EBDK) Sistemi devreye girdi ve pay piyasasındaki işlemler geçici olarak durduruldu.

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Yorumlar

BÜTÜN HERKES ADALET BAKANINDAN YARDIM BEKLİYOR, GERÇEKTEN ÇOK SIKINTILI BİR DURUM VAR ORTADA

DEVLET BURDA, gerekeni yapacaktır özellikle son dönemde ve yıllarda halka arzlarda çok sıkıntı var. Spk hakkında solak kafa çok kötü yorum yapıyor. Hükümet ve devletin yıpratılmaması önemli
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