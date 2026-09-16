Gazze'deki soykırım New York'ta! 110 metrelik dev kefen BM'ye taşındı!

Gazze'de öldürülen 20 binden fazla çocuğun isimlerinin el yazısıyla yazıldığı yaklaşık 110 metre uzunluğundaki dev kefen, New York’taki Birleşmiş Milletler (BM) Kilise Merkezi'nde sergilendi.

“Gazze Çocuklarının Kefeni” projesi kapsamında düzenlenen etkinliğe Hristiyan, Müslüman ve farklı inançlardan dini liderlerin ve insan hakları savunucularının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Gazzeli çocuklar için duaların okunduğu etkinlikte, diplomatlar ve diğer katılımcılar isimleri henüz yer almayan çocukların isimlerini kefene yazdı. Etkinlikte ayrıca Gazze'de öldürülen çocukları sembolize eden ayakkabılar sergilendi.

Etkinliği organize eden gruplardan “Soykırıma Karşı Rahipler” üyesi olan ve Massachusetts eyaletinden katılan Rahip Stephen Jasoma, AA mikrofonuna, “Uzun zamandır bir araya gelerek bu soykırımın dehşetini dünyanın dikkatine sunmaya, sesi olmayan bu insanların sesi olmaya çalışıyoruz.” dedi.

Jasoma, özellikle haftaya başlayacak BM 81. Genel Kurul toplantılarına dikkati çekerek, Gazze’deki dehşeti dünya sahnesine taşımayı amaçladıklarını belirtti.

New York eyaletindeki Binghamton şehrinden gelen Papaz Tim Taughar da, “Burada sizinle konuşurken, etrafımızda sergilenen kefendeki tüm bu isimlerin bir zamanlar hayatta olan, şimdi ise ölmüş çocuklar olduğunu düşünmek ruhumu rahatsız ediyor.” diye konuştu.

Taughar, haftaya başlayacak BM toplantılarına gelecek dünya hükümetlerinin liderlerinin bunu görmesi, duyması ve adalet için güçlü bir şekilde ses çıkarması gerektiğini söyledi.

- “Soykırımı normalleştiremeyiz ve isimleri hatırlamalıyız”

“Herkes İçin Adalet” adlı insan hakları örgütünün BM operasyonları direktörü olan Saffet Catovic de, “Kefen etkinliği, Gazze'de öldürülen çocukların isimlerini yazarak, söyleyerek ve onlar için dua ederek hatırladığımız ve ardından isimlerinin unutulmaması için harekete geçtiğimiz bir etkinliktir.” ifadesini kullandı.

Catovic, “Soykırımı normalleştiremeyiz ve isimleri hatırlamalıyız. İnsanların isimlerinin ve mirasının silinmesine neden olan politikalara karşı mücadele etmeliyiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Etkinliğe ABD Bağımsızlık Bildirgesi'nin imzalandığı yer olan Philadelphia'da 2 Eylül’de başladığını belirten Catovic, BM Kilise Merkezi’nde sergilenen kefeni ABD’nin diğer şehirlerine de taşımak için çalıştıklarını ve projeyi ekim ayında başkent Washington D.C’de noktalamayı planladıklarını söyledi.

“Soykırıma Karşı Rahipler”, “Soykırıma Karşı Doktorlar” ve “Herkes İçin Adalet” sivil toplum kuruluşları tarafından ortaklaşa düzenlenen “Gazze Çocuklarının Kefeni” projesine, BM’ye akredite 30'dan fazla sivil toplum kuruluşu destek veriyor.