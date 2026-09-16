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Gündem Öztürk Yılmaz'dan Özgür Özel'e sert sözler: Geleceksin adam gibi çözeceğiz! Yok istemiyorsan nereye gidersen git!
Gündem

Öztürk Yılmaz'dan Özgür Özel'e sert sözler: Geleceksin adam gibi çözeceğiz! Yok istemiyorsan nereye gidersen git!

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Öztürk Yılmaz'dan Özgür Özel'e sert sözler: Geleceksin adam gibi çözeceğiz! Yok istemiyorsan nereye gidersen git!

Kurulduğundan beri adıyla ve rakı markasına benzeyen logosuyla gündemden düşmeyen YENİ Parti’nin ismi etrafında dönen tartışmalara Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz da katıldı. Yılmaz, canlı yayında Özgür Özel ve ekibine sert sözler sarf etti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, "YENİ Parti" adının mevcut "Yenilik Partisi" ile karıştırılabileceği gerekçesiyle kurulma aşamasındaki partiye uyarı ve isim değişikliği tebligatı göndermişti. Ancak YENİ Parti yönetimi ise uyarıya “Türkiye'de YENİ Parti ile Yenilik Partisi'ni karıştıran bir kişi bile yoktur" açıklamasıyla cevap vererek isim değişikliğine gitmeyeceklerini duyurmuştu.

İSMİMİZDE KARARLIYIZ

İsim uyuşmazlığının çözülememesi halinde konunun Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşınması gündeme gelirken, Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz da son derece sert bir açıklama ile konuya dahil oldu.

Telefonla canlı yayına bağlanan Yılmaz, parti ismi konusundaki kararlılıklarını dile getirerek Özgür Özel ve ekibine seslendi. Yılmaz, "Geleceksin oturup adam gibi bunu çözeceğiz. Yok istemiyorsan Anayasa Mahkemesi falan nereye gidersen git" dedi.

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Türkiye batmak üzere mazot olmuş 100 lira Sizin derdiniz CHP. AKP ve Tayyib'e eleştirseydiniz bu ülke bu halde olmazdı

İ. Keskin

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