Rusya’dan Avrupa’ya çok sert uyarı: Bu doğrudan savaş ilanı!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Yekaterinburg’da düzenlenen Uluslararası Gençlik Festivali’nde Ukrayna savaşı, Avrupa ile ilişkiler, ABD ile temaslar ve küresel güvenlik başlıklarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakerelerin yeniden başlatılması ihtimalini değerlendiren Lavrov, Moskova’nın görüşmelere kapıyı kapatmadığını söyledi.

Yeni teklifleri bekleyeceklerini ancak görüşmeler konusunda büyük beklentiler taşımadıklarını belirten Rus Bakan, Rusya’nın hem ikili hem de üçlü formatta müzakerelere hazır olduğunu ifade etti.

Lavrov ayrıca müzakerelerin taraflar açısından uygun herhangi bir ülkede gerçekleştirilebileceğini kaydetti.

“Doğrudan savaş ilanı anlamına gelecek”

Lavrov’un açıklamalarında en dikkat çekici bölüm ise Avrupa ülkelerinin Ukrayna’ya asker gönderme ihtimaline ilişkin sözleri oldu.

Avrupa askerlerinin Ukrayna topraklarına konuşlandırılmasına Moskova’nın karşı çıktığını belirten Lavrov, böyle bir gelişmenin Rusya tarafından Avrupa’nın doğrudan savaşa girmesi olarak değerlendirileceğini söyledi.

Lavrov, bunun “hibrit değil, doğrudan savaş ilanı” anlamına geleceğini belirtti.

Lavrov’un Ukrayna’ya Batılı askerlerin konuşlandırılmasını doğrudan savaş olarak nitelendirdiği açıklaması Rus basınına da yansıdı.

“Avrupalılarla güvenlik konusunda anlaşma yapmayacağız”

Rusya’nın Avrupa ülkeleriyle gelecekteki ilişkilerine de değinen Lavrov, özellikle güvenlik konusunda dikkat çeken bir çıkış yaptı.

Moskova’nın Avrupa ülkeleriyle Rus devletinin güvenliğini ilgilendiren konularda herhangi bir anlaşmaya gitmeyeceğini belirten Lavrov, Avrupa’dan ciddi bir diyalog talebi gelmesi halinde bunu dinleyebileceklerini söyledi. Ancak Rus Bakan, ilişkilerin eski haline kolaylıkla dönmeyeceğinin mesajını verdi.

Lavrov’un Rusya’nın ulusal güvenliğini ilgilendiren konularda Avrupa ülkeleriyle yeni anlaşmalara yanaşmayacağı yönündeki sözleri de Rus kaynaklarında aktarıldı.

ABD ile temaslar sürüyor

ABD ile ilişkiler hakkında da konuşan Lavrov, Washington ile temasların devam ettiğini bildirdi.

Amerikan tarafının ikili diyaloğun yeniden başlatılmasını teklif ettiğini aktaran Lavrov, kapsamlı bir diyaloğa geçilebilmesi için iki ülke arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Uzaya silah konuşlandırılmasına karşı çıktı

Lavrov’un gündeminde uzayın silahlandırılması tartışmaları da vardı.

Rusya’nın nükleer silahlar dahil herhangi bir silahın uzaya konuşlandırılmasına karşı olduğunu belirten Lavrov, Moskova ile Washington arasında silahların kontrolü konusunda yeni bir anlaşmanın ele alınmasının zamanının geldiğini ifade etti.

Rusya’nın uzaya silah konuşlandırılmasını engelleyecek bağlayıcı bir anlaşma istediği yönündeki tutumu aynı gün Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov tarafından da dile getirildi.

Ermenistan’a AB mesajı

Rus Bakan, Ermenistan’ın Avrupa Birliği’ne üyelik yönelimini de değerlendirdi.

Erivan yönetiminin bu konuda bir tercih yapması gerektiğini belirten Lavrov, Ermenistan’ın AB üyelik sürecine girmesi halinde Moskova’nın bu hazırlıkların finansmanını üstlenmek istemediğini söyledi.

Lavrov, Türkiye ve Sırbistan’ın uzun yıllardır devam eden AB üyelik süreçlerini örnek göstererek Erivan’a üyelik beklentileri konusunda mesaj verdi.