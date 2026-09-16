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Gündem Bülent Arınç'a şok! TRT çalışanından suç duyurusu!
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Bülent Arınç'a şok! TRT çalışanından suç duyurusu!

Yeniakit Publisher
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Bülent Arınç'a şok! TRT çalışanından suç duyurusu!

TRT’nin 27 yıllık çalışanı Mustafa Aşçı, Bülent Arınç'ın TRT’den sorumlu olduğu dönemde kurumdaki FETÖ yapılanması, işe alımlar, atamalar, mali işlemler, ihaleler ve kamu zararına ilişkin iddiaların araştırılması talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Aşçı, suç duyurusunda çok sayıda bilgi ve belgeyi dayanak gösterdi. Başvuruda, dosyanın savcılık tarafından bağımsız biçimde incelenmesinin talep edildiği vurgulandı.

Dilekçede, “görevi kötüye kullanma”, “ihaleye fesat karıştırma”, “zimmet”, “resmi belgede sahtecilik”, “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” ve “suçluyu kayırma” suçlamalarının araştırılması istendi. Soruşturma sonucunda ortaya çıkabilecek başka suçların da değerlendirilmesi talep edildi.

Başvurunun önemli bölümlerinden birini TRT’deki FETÖ/PDY yapılanmasına ilişkin iddialar oluşturdu. Geçmişte kurumun alt ve orta kademelerinde görev yapan bazı personel hakkında adli ve idari işlemler yapıldığı belirtilirken, bu kişilerin TRT’ye hangi idari mekanizmalarla alındığının ve üst düzey yöneticilerin sorumluluğunun yeterince araştırılmadığı öne sürüldü. Bu kapsamda geçmiş soruşturma dosyalarının yeniden incelenmesi, kimler hakkında işlem yapıldığının ve hangi kişi ya da fiillerin soruşturma dışında kaldığının belirlenmesi talep edildi.

CEZAİ SORUMLULUĞUNUN ARAŞIRILMASI DA İSTENDİ

Suç duyurusunda Bülent Arınç'ın TRT’den sorumlu olduğu dönemde kurumdaki atamalar, mali işlemler ve denetim süreçlerine ilişkin bilgi düzeyinin araştırılması istendi. TBMM soru önergeleri, Sayıştay raporları ve TRT Teftiş Kurulu raporlarında yer alan tespitlerin incelenmesi talep edilirken, Arınç’ın Aralık 2013’te TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmanın tam metninin de Meclis’ten istenmesi gerektiği belirtildi. Dilekçede Arınç’a yönelik talebin “soyut siyasi sorumluluk” isnadı olmadığı, cezai sorumluluğun bulunup bulunmadığının araştırılmasının amaçlandığı kaydedildi.

Suç duyurusunda TRT’nin mali işlemlerinin araştırılması istendi. Dış yapım sözleşmeleri, program ödemeleri, teknolojik ekipman kiralamaları, ihale ve doğrudan temin işlemleri, reklam ve prodüksiyon süreçleri ile danışmanlık hizmetlerinin incelenmesi talep edildi. Dilekçede ayrıca Polis Akademisi raporlarına atıfla, örgüt güdümündeki şirketlere aktarıldığı iddia edilen yaklaşık 300 milyon liralık dış yapım ödemesinin de araştırılması istendi.

TRT'nin eski Prodüksiyon Amiri Mustafa Aşçı, savcılıktan TRT’deki FETÖ/PDY yapılanmasına ilişkin geçmiş soruşturma dosyalarının yeniden incelenmesini, Bülent Arınç’ın görev dönemine ilişkin belge ve TBMM tutanaklarının dosyaya alınmasını istedi.

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Yorumlar

Basitim

Akp de soruşturma başlatır, bu sinsi fetösever eski bakan hakkında... oğlu Akp Manisa vekili hakkında da ... zorumuza gidiyor... fetöye himmet edenlerin ödüllendrirlmesi

Davetçi

TRT den sorumlu ibrahim Şahin baylock kullanıcısı eşi de dahil olmak üzere olduğu halde ne hikmetse ne kendi ne eşi tutuklanmadı. Arınç ın damadı gibi. Siyaset temizlenmeden temizlik oldu denmez. İlk önce Akp kendi bağırsaklarını temizleyecek
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