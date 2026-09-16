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Gündem 6 erkeğin darp ve cinsel saldırısına uğramıştı! 5 sapık tutuklandı
Gündem

6 erkeğin darp ve cinsel saldırısına uğramıştı! 5 sapık tutuklandı

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6 erkeğin darp ve cinsel saldırısına uğramıştı! 5 sapık tutuklandı

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde 29 yaşındaki N.M., bulunduğu evde 6 erkeğin darp ve cinsel saldırısına uğradığını belirterek şikâyetçi oldu. Jandarmanın çalışmasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde bir kadının darp ve cinsel saldırıya uğradığı yönündeki şikâyeti üzerine başlatılan soruşturmada 5 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Kemalpaşa’nın Ören 75. Yıl Mahallesi’nde bulunan bir evde meydana geldi.

29 yaşındaki N.M., evde bulunduğu sırada 6 erkek tarafından darbedildiğini ve cinsel saldırıya uğradığını öne sürerek yetkililere başvurdu.

Savcılık 6 kişi hakkında gözaltı kararı verdi

N.M.’nin şikâyetinin ardından Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, soruşturma kapsamında B.O., N.E., Y.E.O., M.B., Y.Ç. ve A.İ.’yi gözaltına aldı.

Şüphelilerden B.O., N.E., Y.E.O., M.B. ve Y.Ç. Kemalpaşa’da, A.İ. ise Batman’da yakalandı.

5 şüpheli cezaevine gönderildi

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Mahkeme, B.O., N.E., Y.E.O., M.B. ve A.İ.’nin tutuklanmasına karar verdi. Y.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 kişiden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma sürüyor.

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