BDDK’dan kritik karar! Golden Global Yatırım Bankası’nın yönetimi TMSF’ye devredildi!
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), finans sektöründe geniş yankı uyandıran bir karara imza attı. Kurul, Golden Global Yatırım Bankası AŞ ortaklarının toplam yüzde 99,98 oranındaki dev hisselerine ilişkin temettü dışındaki tüm ortaklık haklarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kullanılmasına karar verdi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Golden Global Yatırım Bankası AŞ ortaklarının toplam yüzde 99,98 oranındaki hisselerine ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kullanılmasına karar verdi.
BDDK'den yapılan açıklamaya göre Kurul, Golden Global Yatırım Bankası'nın Emir Kaya'ya ait yüzde 53,98, Salih Berberoğlu'na ait yüzde 32 ve Recep Kaba'ya ait yüzde 14 oranındaki hisselerine ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılmasını kararlaştırdı.
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