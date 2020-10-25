Vıcık vıcık siyaset! CHP'li belediyeden Meral Akşener'e ilginç jest

İP Genel Başkanı Meral Akşener, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği İzmir'de CHP'li Çiğli Belediyesi tarafından Harmandalı Mahallesi'nde yaptırılan Nihat Gürer Parkı'nın açılışına katıldı. Üç sene önce hayatını kaybeden ağabeyi Nihat Gürer'in isminin parka verilmesi üzerine, Akşener'in duygulandığı gözlendi.

İzmit değil İzmir!

MHP'de bir dönem il başkanlığı yapan, bütün siyasi ve özel hayatını İzmit'te geçiren Nihat Gürer'in isminin hiçbir ilgisinin bulunmadığı Çiğli'de bir parka verilmesi ise dikkat çekti.

CHP'nin İP'e yaptığı jest, kirli ittifakı bir kez daha gözler önüne serdi. Menfaate dayalı pohpohlamalar, 'siyasetteki kirlilik hiç böyle zirve yapmadı' yorumlarını beraberinde getirdi.