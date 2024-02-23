Vicdansızlar! Yeni doğmuş bebeği ölüme terk ettiler
Diyarbakır’ın Sur ilçesinde metruk binada yeni doğmuş bebek bulundu. Terk edilmiş bebek hastanede tedavi altına alınırken olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, öğlen saatlerinde Sur ilçesi İskenderpaşa Mahallesi’ndeki metruk evin merdivenlerindeki poşet içerisinde terk edilmiş bebek bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Bebeği bırakan şahıs gözaltına alındı
Metruk evden alınan erkek bebek, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, bebeği oraya bırakan kişiyi tespit ederek gözaltına aldı.
Bebeğin mahalleliler tarafından bulunma anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Siyonist rejim katliam yaptığı çocuk hastanesini içindeki bebek cesetleriyle işte böyle terk etti
Aktüel
3 günlük yenidoğan bebek dünyayı hayrete düşürdü! Öyle şeyler yapıyor ki, kimse anlam veremiyor