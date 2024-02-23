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Yerel Vicdansızlar! Yeni doğmuş bebeği ölüme terk ettiler
Yerel

Vicdansızlar! Yeni doğmuş bebeği ölüme terk ettiler

Yeniakit Publisher
2024-02-23 22:57:00 - 2024-02-23 23:00:02

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde metruk binada yeni doğmuş bebek bulundu. Terk edilmiş bebek hastanede tedavi altına alınırken olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, öğlen saatlerinde Sur ilçesi İskenderpaşa Mahallesi’ndeki metruk evin merdivenlerindeki poşet içerisinde terk edilmiş bebek bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Bebeği bırakan şahıs gözaltına alındı

Metruk evden alınan erkek bebek, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, bebeği oraya bırakan kişiyi tespit ederek gözaltına aldı.

Bebeğin mahalleliler tarafından bulunma anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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