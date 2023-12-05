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Yerel Vicdansızlar! Yaşlı adamı tekme tokat döverek gasp ettiler... Dehşet anları kamerada
Yerel

Vicdansızlar! Yaşlı adamı tekme tokat döverek gasp ettiler... Dehşet anları kamerada

Yeniakit Publisher
2023-12-05 19:46:00 - 2023-12-05 20:15:05

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde vicdansız iki şahıs, yolda yürüyen yaşlı adamı darbederek gasp etti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken 2 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Reşadiye Mahallesi Kurt Mustafa Sokak’ta gece saatlerinde evine giden C.T.’nin (62), iki şahıs tarafından önü kesildi. Yaşlı adam yumruk ve tekmeli saldırı sonucu yere yığıldı.

Yaralı vatandaşın cep telefonu ve parasını çalan saldırganlar olay yerinden kaçtı.

2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi

Kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri tarafından kimlikleri tespit edilen S.P. (23) ve O.K. (25) kısa sürede yakalandı. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan 2 şahıs, tutuklanarak cezaevine konuldu.

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