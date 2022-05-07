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Gündem Vicdansızlar! Manisa'da ölen köpeklerin zehirlendiği ortaya çıktı
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Vicdansızlar! Manisa'da ölen köpeklerin zehirlendiği ortaya çıktı

Manisa'da 17 köpeğin ölmesi üzerine yapılan incelemede, köpeklerin "metomil" maddesi ile zehirlendiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-05-07 16:57:00 - 2022-05-07 17:04:13
Vicdansızlar! Manisa'da ölen köpeklerin zehirlendiği ortaya çıktı

Manisa'nın Salihli ilçesinde, 22 köpek zehirlendiği iddiası ile veterinere götürüldü. 22 köpeğin 17'sinin ölmesinden sonra yapılan incelemede, köpeklere verilen tavuk etine yüksek düzeyde "metomil" (tarım ilaçlarının ana etken maddesi) karıştırıldığı tespit edildi.

Manisa'daki toplu köpek ölümünden sonra, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ile Belediye Veteriner İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak çalışma başlatıldı. Geniş alanda yapılan inceleme sonucu ilk etapta 13 köpeğin zehirlenip, öldüğü belirlendi. 9 köpek ise zehirlenme şüphesiyle Salihli Belediye Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındı. Köpeklerden 4'ü daha yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma vicdansızların yakalanması için çalışıyor!

Köpeklerin zehirlendiği bölgede bulunan tavuk eti parçalarından incelenmek üzere numune alınıp, İzmir Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü'ne gönderildi.

İncelemenin ardından hazırlanan test-analiz raporuna göre köpeklerin, yedikleri tavuk etlerinde öldürücü olan, yüksek düzeyde "metomil" tespit edildi. Öte yandan jandarmanın, köpekleri zehirleyen kişi veya kişilerin belirlenip yakalanması için çalışmaları sürüyor.

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