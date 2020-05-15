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Vicdansız kadın, 5 günlük bebeği böyle kaçırdı!

Ankara’da yeni doğum yapan anneyi ‘çocuğuna ben bakarım sen dinlen’ cümleleriyle kandırarak bebeğini çalan kadın, polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda yakalandı. Kadının bebeği alıp kaçma anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 23:05:00 - 2020-05-15 23:07:42

Olay, Pazartesi günü Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi içerisinde meydana geldi. Yabancı uyruklu Z.F., 5 günlük bebeğini emzirdiği esnada S.P. isimli bir kadınla sohbete başladı. S.P. isimli kadın güven sağladıktan sonra yabancı kadına ‘Sen yorgun görünüyorsun biraz dinlen ben ilgilenirim’ dedi.

Yabancı kadının yorgun durumundan faydalanan S.P. çocuğu kucağına alarak sevmeye başladı. O esnada yabancı uyruklu kadın Z.F. uykuya daldı. Bu durumu fark eden S.P. bebeği de bir sepete koyarak taksiyle hastaneden uzaklaştı. Yabancı uyruklu kadın, uykudan uyandığı zaman, 5 günlük çocuğunun ve kadının ortadan kaybolduğunu fark etti.

Durumu hemen polis ekiplerine bildiren Z.F. ve eşi H.A.’nın ifadesi alındı. Hastanede ve çevrede araştırma başlatan polis ekipleri S.P.’nin bir ticari taksiye bindiğini tespit etti. Yapılan araştırmalar sonucunda şüpheli S.P.’nin Mamak’taki evi tespit edildi. İkametgahına yapılan baskın sonucunda şüpheli S.P. ve kardeşi E.D. yakalandı, bebeğin de ikamette olduğu tespit edildi. Kaçırılan bebek, polis ekipleri tarafından ailesine teslim edilirken, 2 şüpheli mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan S.P. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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