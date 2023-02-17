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Gündem Yuh! Depremden sonra yüzde 300 zam!
Gündem

Yuh! Depremden sonra yüzde 300 zam!

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen depremlerin ardından, yıkımların yaşandığı kentlerden taşınmak isteyenler, nakliye taleplerini artırdı. Bazı fırsatçı firmaların ise şehir içi 2 bin 500 - 3 bin lira aralığında olan fiyatları, 7 ile 10 bin lira arasına çektiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2023-02-17 07:23:00 - 2023-02-17 07:54:32
Yuh! Depremden sonra yüzde 300 zam!

Evden Eve Nakliyeciler Derneği Başkanı Ali Ayılmazdır, 11 ili etkileyen depremin ardından evleri hasar görenlerin, bir an önce eşya taşımak istediklerini, bunun sektörde talebi artırdığını söyledi. Ayılmazdır, deprem bölgesinden taşınmak isteyenlerden, özellikle fahiş fiyat konusunda ciddi şikayet aldıklarına dikkat çekerek, bunun önüne geçmek için çaba harcadıklarını bildirdi.

Ayılmazdır, depremin öncesinde dış cepheye asansör kurulması için normal şartlarda fiyatın 500-600 lira dolayında olduğunu ancak şikayet konusu olan vakalarda bu rakamların 4-5 bin liraya ulaştığının görüldüğünü aktardı. Ayılmazdır, deprem öncesi şehir içi evden eve nakliyatın 2 bin 500 ile 3 bin arasında gerçekleştirildiğini anımsatarak, depremin ardından bazı firmaların fırsatçılıkla fiyatları 7 ile 10 bin lira arasında değişen rakamlara çektiklerini anlattı.

Ayılmazdır, "Depremin en fazla yıkıma yol açtığı Hatay'dan İstanbul'a daha önce 18-20 bin lira arasında evden eve nakliye yapılıyordu. Bugün de rakamlar aynı olmalı ancak bize gelen şikayetler, şu anda fiyatların 35-40 bin liraya kadar ulaştığını gösteriyor" diye konuştu. Depremin yaşandığı günden bu yana Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri ve Acil Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinesindeki kriz masasında işbirliği içinde olduklarını anımsatan Ayılmazdır, depremin etkilediği Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye, Elazığ ve Şanlıurfa'da sadece "hasarlı raporu" verilen binalarda eşya alarak başka yerlere ulaştırabildiklerini kaydetti.

Ali Ayılmazdır, "Depremden etkilenen vatandaşlar, genellikle ağır yıkım yaşanan yerlerden başka illere taşınmak istiyor. Eşyalarını köy ve kasabasına götürenler olduğu gibi bazen de lojistik firmalarının depolarında muhafaza yoluna gidilebiliyor" dedi. Ayılmazdır, depremin ardından bölgeye yardım ulaştırmak isteyenlere de Türkiye'nin her yerinden bin kamyonla destek verdiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Dünya Gazetesi

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