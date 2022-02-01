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Gündem Vicdanları kanatan olay! 2 çocuk donarak öldü
Gündem

Vicdanları kanatan olay! 2 çocuk donarak öldü

İdlib'de, Esad rejiminin saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan ailelerin yaşadığı insanlık dramı vicdanları kanatmaya devam ediyor. Mülteci kamplarında kalan 2 bebeğin donarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-01 23:59:00 - 2022-02-02 00:09:04
Vicdanları kanatan olay! 2 çocuk donarak öldü

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de yaşanan insanlık dramı vicdanları kanattı. Yoğun kar yağışının vurduğu mülteci kamplarında kalan 2 bebek donarak hayatını kaybetti.

Suriye'nin kuzeybatısında yer alan İdlib'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yüzlerce mülteci kampı yıkıldı. Savaş nedeniyle yerinden edilen Suriyelilerin kaldığı kamplardaki çadırları vuran şiddetli yağışta ısınma imkanları olmayan aileler yaşamlarını sürdürmek için dondurucu soğuklarla mücadele ediyor.

Biri 7 günlük diğeri 2 aylık

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ve yerel kaynaklara göre İdlib'in kuzeyindeki Laith ve Al-Jabal kampında kalan biri 7 günlük, diğeri 2 aylık kız çocuğu donarak hayatını kaybetti.

Rengi mavi olarak hastaneye götürüldü

 

Fatima adındaki 7 günlük bebeğin kaldırıldığı Al Rahman Hastanesi'nden doktor Fadi Hallak, bebeğin hastaneye getirildiğinde renginin mavi olduğunu söyleyerek, "Bir hafta önce burada herhangi bir komplikasyon olmadan doğmuştu. Ama ne yazık ki son günlerde etkili olan dondurucu soğuktan yaşamını yitirdi" ifadelerini kullandı.

'Sıcak tutmaya ve beslemeye çalıştık'

 

Amina Salameh adındaki 2 aylık bebeğin ise hastaneye vardığında nabzının attığını belirten doktor Hallak, "Maviydi ve nabzı yavaştı. Onu sıcak tutmaya ve beslemeye çalıştık” dedi.

Hallak, küçük Salameh'in de tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiğini kaydetti.

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