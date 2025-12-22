  • İSTANBUL
Gündem Vicdanlar İstanbul'da buluşuyor: 1 Ocak'ta yüz binler Gazze için yürüyecek
Gündem

Vicdanlar İstanbul'da buluşuyor: 1 Ocak'ta yüz binler Gazze için yürüyecek

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Vicdanlar İstanbul'da buluşuyor: 1 Ocak'ta yüz binler Gazze için yürüyecek

İstanbul, 2026 yılını Gazze için verilecek güçlü bir mesajla selamlıyor. "Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek" sloganıyla düzenlenecek büyük buluşma için çağrı yapan Bilal Erdoğan, "Bu bir siyaset değil, vicdan meselesidir. İsrail savaş tazminatına mahkum edilmeli" dedi.

İstanbul, 1 Ocak sabahı dünya kamuoyuna Gazze’de yaşanan soykırıma karşı tarihi bir tepki vermeye hazırlanıyor. Milli İrade Platformu tarafından organize edilen ve Galata Köprüsü’nün üçüncü kez ev sahipliği yapacağı büyük buluşmanın detayları, TÜGVA Genel Merkezi’nde düzenlenen toplantıyla kamuoyuna duyuruldu.

İnsanlık vicdanı bir kez daha İstanbul'da ayağa kalkıyor. Yeni yılın ilk sabahı yüz binler yeniden Gazze için buluşacak. Galata Köprüsü 3. kez Gazze için büyük buluşmaya ev sahipliği yapacak. 1 Ocak'ta sabah namazının ardından Filistin'e destek için buluşulacak.

Milli İrade Platformu tarafından, 1 Ocak 2026'da Galata Köprüsü'nde gerçekleştirilecek Gazze’ye destek gösterisine ilişkin Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Merkezi’nde tanıtım toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan, 1 Ocak sabahı Galata Köprüsü’nde gerçekleştirilecek "Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek" yürüyüşü öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Gazze’de yaşananları "İsrail nazizmi" ve "soykırım" olarak nitelendiren Erdoğan, uluslararası toplumu ve İslam dünyasını daha güçlü bir duruş sergilemeye davet etti.

“BU BİR SİYASET DEĞİL, VİCDAN MESELESİDİR”

Konuşmasında Gazze’de devam eden insanlık dramına dikkat çeken Bilal Erdoğan, bölgedeki can kaybının 70 binin üzerine çıktığını ve en az 20 bin çocuğun katledildiğini vurguladı. Yaşananların uluslararası hukuk ve bağımsız kuruluşlar tarafından "soykırım" olarak tescillendiğini hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti;

Bu mesele bir siyaset meselesi değil; siyaset üstü, insanlık vicdanını ilgilendiren bir meseledir. İsrail'in kendi insan hakları örgütleri dahi burada gerçekleşenin soykırım olduğunu şüpheye yer bırakmayacak şekilde söyledi. Bunun için bir ‘insanlık ittifakına’ her zamankinden daha çok ihtiyacımız var.

“İSRAİL SAVAŞ TAZMİNATI ÖDEMEYE MAHKUM EDİLMELİ”

Bölgedeki ateşkes sürecinin gerçek bir barış getirmediğini, Batı Şeria’da sivillere yönelik saldırıların arttığını belirten Erdoğan, Gazze’nin yeniden inşası için sorumlunun bedel ödemesi gerektiğini ifade etti. Erdoğan, "İsrail nazizminin yeniden hortlamaması ve gerçek bir barışın tesisi için suçlunun sorumlu tutulması gerekir. Gazze'nin yeniden inşasının, bu soykırımı gerçekleştiren İsrail'e yaptırılmasının ve İsrail'in savaş tazminatı ödemeye mahkum edilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Uluslararası toplumun iki devletli çözüm için hızla harekete geçmesi gerektiğini belirten Bilal Erdoğan, Türkiye’nin bu süreçteki rolüne ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gayretlerine değindi:

"Cumhurbaşkanımızın bu konudaki samimi gayretine ve güçlü liderliğine çok değer veriyoruz. Keşke bütün İslam ülkeleri bugüne kadar bu liderlik ve duruş etrafında kenetlenebilseydi.

GALATA KÖPRÜSÜ’NDE BULUŞMA ÇAĞRISI

Sivil toplum kuruluşlarına ve medya temsilcilerine teşekkür eden Erdoğan, tüm vatandaşları 1 Ocak sabahı dünyaya güçlü bir mesaj vermek üzere Galata Köprüsü’ne davet etti. Erdoğan, "1 Ocak sabahı dünyaya yeniden güçlü bir ses vermek için Galata Köprüsü'nde buluşalım." diyerek sözlerini tamamladı.

