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Eğitim VGM ortaöğretim burs sonucu açıklandı mı? VGM ortaöğretim burs sonucu sorgula
Eğitim

VGM ortaöğretim burs sonucu açıklandı mı? VGM ortaöğretim burs sonucu sorgula

VGM ortaöğretim burs başvurusunda bulunanlar sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki, VGM burs sonucu nereden öğreniliyor? VGM ortaöğretim bursu ne kadar 2022

Yeniakit Publisher
2021-12-15 10:28:00 -
VGM ortaöğretim burs sonucu açıklandı mı? VGM ortaöğretim burs sonucu sorgula

2022 VGM ortaöğretim bursu ne kadar kaç lira | Vakıflar Genel Müdürlüğü her yıl ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencilerine burs sağlıyor. Ortaöğretim öğrencileri VGM burs sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını araştırıyor. Peki, VGM ortaöğretim bursu ne zaman ödenecek?

VGM ortaöğretim burs sonucu açıklandı mı? VGM ortaöğretim burs sonucu sorgula

Ortaöğretim burs başvuruları 15 Ekim-30 Ekim tarihleri arasında alındı. Merakla beklenen sonuçlar ise ilan edildi. VGM ortaöğretim burs başvuru sonucunu 'burs.vgm.gov.tr' adresi üzerinden TC kimlik numaranızla öğrenebilirsiniz.

VGM ortaöğretim burs miktarı aylık 100 lira. Yükseköğretim burs miktarı ise 400 TL olarak ödenecek. Yabancı uyruklu yükseköğretim öğrencilerine ise aylık 600 TL ödenecek.

VGM burs sonuçları açıklandı mı? 2021 2022 VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
VGM burs sonuçları açıklandı mı? 2021 2022 VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Eğitim

VGM burs sonuçları açıklandı mı? 2021 2022 VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

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