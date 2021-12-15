VGM ortaöğretim burs sonucu açıklandı mı? VGM ortaöğretim burs sonucu sorgula
VGM ortaöğretim burs başvurusunda bulunanlar sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki, VGM burs sonucu nereden öğreniliyor? VGM ortaöğretim bursu ne kadar 2022
2022 VGM ortaöğretim bursu ne kadar kaç lira | Vakıflar Genel Müdürlüğü her yıl ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencilerine burs sağlıyor. Ortaöğretim öğrencileri VGM burs sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını araştırıyor. Peki, VGM ortaöğretim bursu ne zaman ödenecek?
VGM ortaöğretim burs sonucu açıklandı mı? VGM ortaöğretim burs sonucu sorgula
Ortaöğretim burs başvuruları 15 Ekim-30 Ekim tarihleri arasında alındı. Merakla beklenen sonuçlar ise ilan edildi. VGM ortaöğretim burs başvuru sonucunu 'burs.vgm.gov.tr' adresi üzerinden TC kimlik numaranızla öğrenebilirsiniz.
VGM ortaöğretim burs miktarı aylık 100 lira. Yükseköğretim burs miktarı ise 400 TL olarak ödenecek. Yabancı uyruklu yükseköğretim öğrencilerine ise aylık 600 TL ödenecek.