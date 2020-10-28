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Eğitim VGM ortaöğretim burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
Eğitim

VGM ortaöğretim burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM’nin burs başvurularında ortaöğretim başvurularını tamamlayan öğrencilerin burs sonuçları merakla bekleniyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından alınan ortaöğretim burs başvurularının sonuçları kurumun internet sitesinden duyurulacak. Peki, VGM ortaöğretim burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2020-10-28 19:33:00 -
VGM ortaöğretim burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün ortaöğretim başvuruları 1 Ekim-15 Ekim tarihleri arasında sona erdi. Ortaöğretim VGM burs başvurularının sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmazken, yükseköğretim VGM burs başvuruları 30 Ekim'e kadar tamamlanacak.

VGM ortaöğretim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM tarafından ortaöğretim burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Burs başvurularının değerlendirme ve sonuç açıklama işlemlerine ait duyurular kurumun internet sitesi üzerinden yapılacaktır.

Geçtiğimiz yıl Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün ortaöğretim burs başvuru sonuçları 25 Kasım’da açıklanırken yükseköğrenim burs başvuru sonuçlar ise 2 Ocak’ta açıklanmıştı.



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