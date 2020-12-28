  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim VGM bursu ne zaman saat kaçta açıklanır?
Eğitim

VGM bursu ne zaman saat kaçta açıklanır?

VGM bursu açıklandı mı? Vakıflar Genel Müdürlüğü her yıl ilkokul, ortaokul, lise ve yükseköğretim öğrencilerine burslar sağlıyor. VGM ortaöğretim sonuçları geçtiğimiz ay ilan edildi. 15-30 Ekim tarihlerinde başvuruları alınana VGM yükseköğretim burs sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. Peki, VGM bursu ne kadar? | VGM bursu ne zaman açıklanacak? | VGM bursu bu hafta açıklanır mı? | VGM burs sonuç ekranı

Yeniakit Publisher
2020-12-28 10:46:00 -
VGM bursu ne zaman saat kaçta açıklanır?

VGM bursu ne kadar 2021 | Vakıflar Genel Müdürlüğü öğrencilere maddi destek sağlıyor. Her yıl milyonlarca kişi VGM bursu için başvuruda bulunuyor. 15-30 Ekim tarihleri arasında VGM yükseköğretim bursu başvuruları alındı. Adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, VGM burs sonuçları açıklandı mı?

VGM bursu ne zaman saat kaçta açıklanır?

Yapılan açıklamada VGB burs sonuçlarının KYK burslarının ardından açıklanacağı yönündeydi. KYK sonuçları 7 Aralık’ta açıklandı. VGM sonuçlarının hangi gün açıklanacağı yönünde resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak konu hakkında bir açıklama yapıldığında haberlerimizde bu konuya yer vereceğiz. Kulislerde VGM burs sonuçlarının önümüzdeki birkaç gün içerisinde açıklanacağı konuşuluyor.

Yılbaşında canlı ders olacak mı?
Yılbaşında canlı ders olacak mı?

Eğitim

Yılbaşında canlı ders olacak mı?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çin ve Türkiye arasında Uygur Türkleri'ni endişelendiren anlaşma! Çağrıda bulundu
Gündem

Çin ve Türkiye arasında Uygur Türkleri'ni endişelendiren anlaşma! Çağrıda bulundu

Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi, Çin ile Türkiye arasında imzalan anlaşmayı onayladı.

O ülke duyurdu: 4 yeni petrol ve gaz yatağı bulduk
Ekonomi

O ülke duyurdu: 4 yeni petrol ve gaz yatağı bulduk

Suudi Arabistan'da 4 yeni petrol ve doğal gaz yatağı bulunduğu bildirildi.

İngilizlere ağır darbe vuran ünlü istihbaratçı öldü
Dünya

İngilizlere ağır darbe vuran ünlü istihbaratçı öldü

Soğuk Savaş döneminin en tanınmış çifte ajanlarından biri olan eski İngiliz istihbarat subayı George Blake, Rusya'da hayatını kaybetti. ..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay