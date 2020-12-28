VGM bursu ne kadar 2021 | Vakıflar Genel Müdürlüğü öğrencilere maddi destek sağlıyor. Her yıl milyonlarca kişi VGM bursu için başvuruda bulunuyor. 15-30 Ekim tarihleri arasında VGM yükseköğretim bursu başvuruları alındı. Adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, VGM burs sonuçları açıklandı mı?

VGM bursu ne zaman saat kaçta açıklanır?

Yapılan açıklamada VGB burs sonuçlarının KYK burslarının ardından açıklanacağı yönündeydi. KYK sonuçları 7 Aralık’ta açıklandı. VGM sonuçlarının hangi gün açıklanacağı yönünde resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak konu hakkında bir açıklama yapıldığında haberlerimizde bu konuya yer vereceğiz. Kulislerde VGM burs sonuçlarının önümüzdeki birkaç gün içerisinde açıklanacağı konuşuluyor.