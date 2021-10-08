VGM bursu nasıl ödenir? VGM bursu ne zaman yatacak 2021 2022?

2021 2022 Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) ortaöğretim burs başvuru tarihi 15-30 Ekim 2021, VGM 2021 2021 üniversite burs başvuru tarihi de 1 -15 Kasım 2021 olarak açıklandı.

VGM bursu nasıl ödenir?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Öğrenciler ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir banka dekontunu iletmelidirler.

VGM bursu hangi bankaya yatacak?

Öğrenci adına Vakıf Katılım Bankası’ndan hesap açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıf Katılım Bankası Şubesi yoksa Ziraat Bankası Şube'sinden hesap açtırılabilir.

VGM bursu hangi bankadan alınacak?

Vakıf Katılım Bankası'ndan hesap açtıran öğrenciler kamu ortak ATM’lerinden burslarını alabilirler. Vakıf Katılım Bankası tarafından; kart, kart basımı, kart aidatı, ilk veriliş, yenileme, değiştirme, iptal etme ve benzeri hallerde herhangi bir ücret alınmaz; havale, EFT, ATM/BTM cihazları, internet şubesi, çağrı merkezi aracılığı ile havale, bakiye sorma, hesap hareketleri döküm işlemleri otomatik ödeme talimatı, para yatırma, vergi ödemelerinden ücret ve komisyon alınmaz, hesap işletim ücreti veya başka bir ad altında masraf ve ücret talep edilmez, herhangi bir kesinti yapılmaz ve hesap özeti ücreti alınmaz.

VGM burs ayın kaçında yatacak?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10’una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.

VGM bursu ne kadar 2021 2022?

2021-2022 eğitim yılından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir.