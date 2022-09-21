Eğitim hayatlarında maddi güçlük çekmek istemeyenler burs imkanlarından faydalanmak istiyor. Peki, VGM bursu başvuruları ne zaman alınacak?

VGM bursu başvuruları ne zaman? VGM bursu ne kadar 2022-2023

Vakıflar Genel Müdürlüğü her yıl binlerce öğrenciye burs imkanı sağlıyor. VGM burs başvurularının ne zaman alınacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Geçtiğimiz yıllara bakıldığında genellikle VGM burs başvuruları KYK burs başvurularından sonra alınıyor. Sonuçlar ise KYK bursları açıklandıktan sonra ilan ediliyor. 2021 yılında VGM ortaöğretim burs başvuruları 15 Ekim-30 Ekim tarihlerinde alındı. Yükseköğretim başvuruları ise 1-15 Kasım tarihleri arasında alındı sonuçlar ise 24 Aralık'ta ilan edilmişti. 2022 senesinde de benzer tarihlerde başvuruların alınması bekleniyor.

2021-2022 eğitim öğretim yılında yükseköğretim bursu aylık 400 lira olarak ödendi. Yabancı uyruklu öğrencilere ise 600 TL’lik burs ödemesi yapıldı.

VGM bursu başvuru şartları:

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin "Burs Verilmeyecek Öğrenciler" başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;

a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,

b) Yabancı uyruklu öğrencilere,

c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,

ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,

e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,

f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,

g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.

Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;

Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye'ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10'u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.