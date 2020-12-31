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Eğitim VGM bursları ne zaman yatacak?
Eğitim

VGM bursları ne zaman yatacak?

VGM yükseköğrenim burs sonuçları erişime açılmasının ardından burs kazanan öğrenciler "VGM bursları ne zaman yatacak?" sorusuna yanıt arıyor. VGM burs ödemeleri ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2020-12-31 17:05:00 -
VGM bursları ne zaman yatacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne yapılan burs başvurusu olumlu sonuçlanan yükseköğrenim öğrencilerine aylık 300 lira aylık ödenecek. Peki, VGM bursları ne zaman yatacak?

VGM bursları ne zaman yatacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları Türkiye'de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardır. Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile verilir..

VGM burs sonucu nasıl öğrenilir?

Öğrencilere karşılıksız maddi destek sağlayan VGM burs sonuçları açıklandı. VGM burs sonuçları vgm.gov.tr adresinden öğrenilebiliyor.

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