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Eğitim VGM burs sonuçları | VGM burs sonuçları açıklandı mı?
Eğitim

VGM burs sonuçları | VGM burs sonuçları açıklandı mı?

VGM sonuç ekranı | Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğretim burs başvurusunda bulunanlar sonuçların açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Peki, VGM burs sonuçları açıklandı mı? | VGM burs sonuçları sorgula | VGM burs sonuçları ne zaman açıklanır?

Yeniakit Publisher
2020-12-22 10:44:00 -
VGM burs sonuçları | VGM burs sonuçları açıklandı mı?

VGM sonucu öğren | Vakıflar Genel Müdürlüğü ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine burs imkanı sağlıyor. VGM yükseköğretim burs başvuruları 15-30 Ekim tarihleri arasında alındı. Peki, VGM sonuçları ne zaman açıklanır?

VGM burs sonuçları | VGM burs sonuçları açıklandı mı?

Burs başvurusunda bulunanlar VGM sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını araştırıyor. VGM burs başvurularının KYK sonuçlarının ardından değerlendirileceği açıklanmıştı. KYK sonuçları 7 Aralık’ta açıklandı. VGM sonuçlarının ne zaman ilan edileceği henüz açıklanmadı. VGM sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olduğunda haberlerimizde yer alacak. Ancak sonuçların aralık ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

VGM bursu ne kadar?

Burs başvurusunda bulunanlar ne kadarlık ödeme alacaklarını araştırıyor. Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 300,00 TL burs veriliyor. 

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