VGM burs sonuçları | Vakıflar Genel Müdürlüğü onlarca öğrenciye burs imkanı sağlıyor. Bu yıl burs başvuruları ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için 1 Ekim-15 Ekim tarihleri arasında alındı. Yükseköğretim burslarının başvuruları ise 15 Ekim-30 Ekim tarihleri arasında yapıldı. Burs başvurusu yapan milyonlarca kişi sonuçların ne zaman ilan edileceğini merak ediyor. Peki, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanır?

VGM burs sonuçları ne zaman belli olacak?

VGM burs başvurusunda bulunan adaylar sonuçların açıklanacağı zamanı merak ediyor. VGM burs sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları açıklandıktan sonra başlanacaktır” ifadeleri yer aldı.

VGM bursu ne kadar 2020-2021

VGM burs başvurusunda bulunanlar ne kadarlık bir burs alacaklarını merak ediyor. İşte,2020-2021 eğitim öğretim yılı VGM bursu rakamları:

Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75,00 TL

Yükseköğrenim öğrencilerine aylık 300,00 TL