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Eğitim VGM burs sonuçları ne zaman belli olacak?
Eğitim

VGM burs sonuçları ne zaman belli olacak?

VGM burs sonuçları | Vakıflar Genel Müdürlüğü ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine burs imkanı sağlıyor. Burs başları ekim ayı başında alınmaya başladı. VGM burs başvurusunda bulunanlar sonuçların ilan edileceği tarihi araştırıyor. Peki, VGM burs sonuçları ne zaman başlayacak? |VGM sonuçları | VGM sonuç sorgulama ekranı | VGM sonuçları ne zaman?

Yeniakit Publisher
2020-11-16 15:11:00 -
VGM burs sonuçları ne zaman belli olacak?

VGM burs sonuçları | Vakıflar Genel Müdürlüğü onlarca öğrenciye burs imkanı sağlıyor. Bu yıl burs başvuruları ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için 1 Ekim-15 Ekim tarihleri arasında alındı. Yükseköğretim burslarının başvuruları ise 15 Ekim-30 Ekim tarihleri arasında yapıldı. Burs başvurusu yapan milyonlarca kişi sonuçların ne zaman ilan edileceğini merak ediyor. Peki, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanır?

VGM burs sonuçları ne zaman belli olacak?

VGM burs başvurusunda bulunan adaylar sonuçların açıklanacağı zamanı merak ediyor. VGM burs sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları açıklandıktan sonra başlanacaktır” ifadeleri yer aldı.

VGM bursu ne kadar 2020-2021

VGM burs başvurusunda bulunanlar ne kadarlık bir burs alacaklarını merak ediyor. İşte,2020-2021 eğitim öğretim yılı VGM bursu rakamları:

Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75,00 TL 

Yükseköğrenim öğrencilerine aylık 300,00 TL

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