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Eğitim VGM burs sonuçları ne zaman açıklanır?
Eğitim

VGM burs sonuçları ne zaman açıklanır?

Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusunda bulunan öğrenciler burs başvuru sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Bu kapsamda arama motorunda VGM burs başvuru sonucu ne zaman açıklanacak? sorusu araştırılıyor. İşte konuya ilişkin son gelişmeler...

Yeniakit Publisher
2020-11-01 18:17:00 -
VGM burs sonuçları ne zaman açıklanır?

Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğretim ve yükseköğretim burs başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Öğrenciler 30 Ekim itibarıyla sona eren VGM burs başvurularının sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor.

VGM burs sonuçları ne zaman açıklanır?

VGM ortaöğrenim burs sonuçları için kurumdan net bir tarih verilmiş değil. Geçen yıl burs sonuçları 25 Kasım'da açıklanmıştı. Bu yıl da sonuçların bu tarihte açıklanması bekleniyor.

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VGM yükseköğrenim burs başvurusu nasıl yapılır?

Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğrenim burs başvuruları kurum web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden alınır. Gerek ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır. Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyurulur. Başvuru sonuçları yine www.vgm.gov.tr adresi üzerinden açıklanmaktadır.

Başvurular bilgisayar, akıllı telefon ve tablet üzerinden yapılabilir. Ancak akıllı telefon ve tabletlerde cihaz işletim sisteminin sürümünden kaynaklı sorunlar yaşanabilmektedir. Bu nedenle başvurunuzu masaüstü bilgisayar ya da laptop üzerinden yapmanız önerilir. Bilgisayarda başvuru yaparken Internet Explorer, Google Chrome ve Mozilla FireFox tarayıcılarını kullanarak başvurunuzu sorunsuz bir şekilde yapabilirsiniz.

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