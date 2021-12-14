Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencilerine burs imkanı sağlıyor. Yükseköğretim burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki, VGM bursu ne zaman açıklanır?

VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM burs sonuçları bu hafta açıklanır mı?

Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğrenim bursu başvuruları 1-15 Kasım tarihlerinde alındı. Başvuru yapanlar ise sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. VGM burs sonuçları KYK sonuçlarının açıklanmasının ardından ilan ediliyor. KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları 14 Aralık Salı akşamı açıklandı. VGM burslarının da birkaç gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

2021-2022 eğitim öğretim yılında yükseköğretim bursu aylık 400 lira olarak ödenecek. Yabancı uyruklu öğrencilere ise 600 TL’lik burs ödemesi yapılacak.