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Eğitim VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
Eğitim

VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

KYK burs sonuçları açıklamasıyla birlikte VGM burs sonuçları da merak ediliyor. VGM burs sonuçları geçtiğimiz senelerde KYK burs sonuçlarının açıklanmasından sonra açıklanmıştı. Peki, VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

Yeniakit Publisher
2020-12-07 17:21:00 -
VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs sonuçları 2020 bugün açıklanır mı? VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs sonuçlarının açıklanmasının ardından VGM burs sonuçları yoğun olarak aratılıyor. Peki, VGM sonuçları ile ilgili son durum ne?

VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM üniversite burs sonuçlarının açıklanacağı tarih net olarak bilinmiyor. VGM tarafından yapılan açıklamada, 'Yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları açıklandıktan sonra başlanacaktır." denilmişti.

2019 yılında VGM yükseköğrenim başvuruları 30 Ekim'de sona ermiş sonuçlar ise 2 Ocak'ta duyurulmuştu. Buna göre, 2020 VGM yükseköğrenim burs sonuçlarının 2021 Ocak ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor. Ancak tüm bunlarla birlikte henüzkonuya ilişkin  resmi bir açıklama bulunmuyor.

VGM bursu ne kadar?

2020-2021 eğitim yılında; ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 300,00 TL, Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu öğrencilere ise 600,00 TL burs verilmesi planlanmaktadır.

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