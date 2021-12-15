Vakıflar Genel Müdürlüğü her yıl onlarca ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencisine burs imkanı sağlıyor. KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Şimdi ise gözler VGM bursuna çevrildi. Peki, VGM bursu ne zaman açıklanacak?

VGM burs sonuçları açıklandı mı? 2021 2022 VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğrenim bursu başvuruları 1-15 Kasım tarihlerinde alındı. Başvuru yapanlar ise sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. VGM burs sonuçları KYK sonuçlarının açıklanmasının ardından ilan ediliyor. KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları 14 Aralık Salı akşamı açıklandı. VGM burslarının da birkaç gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

2021-2022 eğitim öğretim yılında yükseköğretim bursu aylık 400 lira olarak ödenecek. Yabancı uyruklu öğrencilere ise 600 TL’lik burs ödemesi yapılacak.

VGM ortaöğretim bursları ise birkaç hafta önce açıklanmıştı. VGM ortaöğretim burs sonuçları burs.vgm.gov.tr web sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.