  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim VGM burs sonuçları açıklandı mı?
Eğitim

VGM burs sonuçları açıklandı mı?

VGM burs sonuçları sorgula | Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğretim burs başvuruları 15-30 Ekim tarihleri arasında alındı. Burs başvurusunda bulunanlar sonuçların ne zaman ilan edileceğini merak ediyor. Peki, VGM burs sonuçları açıklandı mı? | VGM burs sonuçları ne zaman açıklanır? | VGM burs sonuçları ayın kaçında açıklanır?

Yeniakit Publisher
2020-12-15 10:19:00 -
VGM burs sonuçları açıklandı mı?

VGM burs sonuçları | Milyonlarca öğrenci eğitim hayatlarını daha rahat idame ettirmek için burslara ihtiyaç duyuyor. Bu kapsamda Vakıflar Genel Müdürlüğü her eğitim öğretim yılında ilkokul, ortaokul, lise, üniversite öğrencilerine burs imkanı sağlıyor. VGM ortaöğretim sonuçları açıklanırken yükseköğretim sonuçları ilan edilmedi. Peki, VGM burs başvurusu sonuçları ne zaman açıklanır?

VGM burs sonuçları açıklandı mı?

VGM yükseköğretim burs sonuçları henüz ilan edilmedi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları açıklandıktan sonra başlanacaktır” denildi.

KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları 7 Aralık'ta ilan edildi. VGM burs sonuçlarının 10 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

VGM bursu ne kadar?

VGM burs başvurusunda bulunanlar ne kadarlık bir burs alacaklarını merak ediyor.  Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 300,00 TL burs veriliyor.

KYK borcu faizleri siliniyor mu? | KYK borcu yapılandırma nasıl yapılıyor?
KYK borcu faizleri siliniyor mu? | KYK borcu yapılandırma nasıl yapılıyor?

Ekonomi

KYK borcu faizleri siliniyor mu? | KYK borcu yapılandırma nasıl yapılıyor?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şirketlerinin tersine kulüpleri batıran iş adamlarına kötü haber! Sancaklı'dan bomba açıklama
Spor

Şirketlerinin tersine kulüpleri batıran iş adamlarına kötü haber! Sancaklı'dan bomba açıklama

Şirketlerindeki başarıyı kulüplerde göstermeyen iş adamı başkanlar, artık kulübün borçlarından sorumlu tutulacak. Harekete geçen MHP Kocaeli..
İki devlet arasında gerilim yükseldi! Duyurdular: Karar aldık
Dünya

İki devlet arasında gerilim yükseldi! Duyurdular: Karar aldık

Avustralya, Asya-Pasifik bölgesinde giderek artan Çin etkisine karşı ülke savunmasını güçlendirecek kararlar aldı. Avustralya'nın, ABD ile o..
Kent şokta! Art arda iki kez doğalgaz patlaması yaşandı
Gündem

Kent şokta! Art arda iki kez doğalgaz patlaması yaşandı

Uşak’ta meydana gelen iki farklı noktadaki doğal gaz patlaması paniğe sebep olurken, 6 vatandaş yaralandı.
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay