VGM burs sonuçları | Milyonlarca öğrenci eğitim hayatlarını daha rahat idame ettirmek için burslara ihtiyaç duyuyor. Bu kapsamda Vakıflar Genel Müdürlüğü her eğitim öğretim yılında ilkokul, ortaokul, lise, üniversite öğrencilerine burs imkanı sağlıyor. VGM ortaöğretim sonuçları açıklanırken yükseköğretim sonuçları ilan edilmedi. Peki, VGM burs başvurusu sonuçları ne zaman açıklanır?

VGM burs sonuçları açıklandı mı?

VGM yükseköğretim burs sonuçları henüz ilan edilmedi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları açıklandıktan sonra başlanacaktır” denildi.

KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları 7 Aralık'ta ilan edildi. VGM burs sonuçlarının 10 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

VGM bursu ne kadar?

VGM burs başvurusunda bulunanlar ne kadarlık bir burs alacaklarını merak ediyor. Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 300,00 TL burs veriliyor.