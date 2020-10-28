VGM burs başvurusu ne zaman sona eriyor?
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan VGM burs başvuruları 15 Ekim tarihinde başlamıştı. Peki kurumun resmî sitesinden yapılan başvurular ne zaman sona erecek?
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün sağladığı burs yardımı, Türkiye'de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardır.
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün sağladığı burs başvurusundan olumlu cevap alan ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75 TL, yükseköğrenim öğrencilerine 300 TL, Türkiye’deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 600 TL burs verecek.
VGM burs başvuruları ne zaman bitecek?
Yükseköğrenim öğrencilerinin VGM burs başvurusu 15 Ekim 2020-30 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak.
Yabancı uyruklu öğrencilerin VGM burs başvurusu 15 Ekim 2020–30 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak.
Ortaöğrenim öğrencilerinin VGM burs başvuruları 15 Ekim itibariyle sona erdi.