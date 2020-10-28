VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan maddi desteğin ortaöğretim başvuruları 1-15 Ekim tarihleri arasında yapılmıştı. Yükseköğretim öğrencilerinin müracaatları ise halen devam ediyor. Peki, 2020 Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yapacağı açıklama için heyecanlı bekleyiş başladı. Ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencileri başvuruları ayrı ayrı alınıyor. Ortaöğretim öğrencilerinin başvuruları geçtiğimiz 15 Ekim tarihinde sona ererken yükseköğretim öğrencileri için olan sürecin 30 Ekim tarihinde tamamlanacağı biliniyor. VGM burs başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı.

VGM’nin burs sonuçları için tarih verildi mi?

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün sağladığı ortaöğrenim burs sonuçları için kurum, net bir tarih açıklamadı. VGM’nin geçen yıl burs sonuçları 25 Kasım'da açıklanmıştı. Bu yıl da sonuçların bu tarihte açıklanması bekleniyor.