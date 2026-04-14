Vezirköprü OSB’de tahsis süreci başladı

Samsun’da sanayi yatırımları açısından öne çıkan yeni alanlardan biri olan Vezirköprü Karma Organize Sanayi Bölgesi’nde tahsis süreci başladı. Toplam 1,5 milyon metrekare alan üzerine kurulan OSB’de 1 milyon metrekarelik bölüm için tahsis süreci başlatıldı. Bölgede yer alan 40 sanayi parselinden 6’sı yatırımcılara tahsis edilirken, kalan 34 parselin yatırımcılarını beklediği belirtildi.

Karadeniz’in stratejik noktalarından birinde konumlanan OSB’nin, farklı ölçeklerde üretim yapmak isteyen sanayicilere hazır altyapı ve geniş parsel imkânı sunduğu vurgulandı. İş gücü açısından avantajlı bir yapıya sahip olan bölgenin, aynı zamanda geniş tarım arazileri sayesinde tarıma dayalı sanayi için önemli fırsatlar barındırdığı ifade edildi. Zengin orman varlığıyla da mobilya ve ahşap sektörleri için güçlü bir hammadde merkezi olduğuna dikkat çekildi.

Ulaşım olanakları bakımından da öne çıkan OSB’nin, Samsun-Ordu D030 karayoluna yakınlığıyla dikkat çektiği; Havza Organize Sanayi Bölgesi’ne 25 dakika, Samsun Çarşamba Havalimanı’na 90 dakika, Samsun merkez sanayi bölgelerine 75 dakika, şehir merkezi ve limana 60 dakika, Merzifon Havalimanı’na ise 45 dakika mesafede bulunduğu aktarıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yatırım teşvik sisteminde beşinci bölgede yer alan OSB’de; vergi avantajlarından sigorta desteklerine, makine-ekipman temininden personel giderlerine kadar birçok teşvik unsurunun yatırımcılara sunulduğu kaydedildi. Metrekare tahsis bedelinin 600 TL olduğu ifade edilen bölgenin, Karadeniz ve İç Anadolu’daki en uygun maliyetli yatırım alanlarından biri olduğu belirtildi.

Enerji nakil hattı ve su isale hattının tamamlandığı OSB’de, yol ve altyapı çalışmalarının da hızla sürdüğü bildirildi. Tarım, orman ürünleri ve iş gücü potansiyelini aynı noktada buluşturan Vezirköprü Karma OSB’nin, Samsun’un büyüyen sanayi ekosisteminde yeni bir odak noktası olmaya hazırlandığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, Samsun’un; Merkez, Yeni, Havza Organize Sanayi Bölgesi, Kavak ve Çarşamba OSB’leri ile özel endüstri bölgeleri ve lojistik yatırımlarıyla Türkiye’nin önemli sanayi merkezlerinden biri haline geldiği ifade edilerek, Vezirköprü OSB’nin bu güçlü yapının yeni halkası olacağı belirtildi.