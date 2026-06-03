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Gündem Yargıda dev dijital devrim! Bakan Gürlek müjdeyi verdi Mahkeme salonu ayağınıza geldi
Gündem

Yargıda dev dijital devrim! Bakan Gürlek müjdeyi verdi Mahkeme salonu ayağınıza geldi

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Yargıda dev dijital devrim! Bakan Gürlek müjdeyi verdi Mahkeme salonu ayağınıza geldi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul milletvekilleri ile Ankara Hakimevi'nde düzenlenen istişare toplantısında bir araya gelerek yargı sistemini rahatlatacak tarihi reformları açıkladı. Yargı hizmetlerinin dijitalleşmesi vizyonu doğrultusunda e-duruşma uygulamasının kapsamının genişletildiğini belirten Bakan Gürlek, savunma makamı olan avukatlara çok büyük bir kolaylık sağlandığının müjdesini verdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul milletvekilleri ile istişare toplantısında bir araya geldi.

Adalet Bakanlığından, Ankara Hakimevi'ndeki toplantıya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre toplantıda konuşan Gürlek, yargı hizmetlerinin dijitalleşmesinde önemli adımlar atıldığını belirterek, bazı davalarda e-duruşma uygulamasının kapsamının genişletildiğini bildirdi.

E-duruşmaların yaygın uygulandığını anımsatan Bakan Gürlek, "Bazı davaların kapsamını genişlettik. Özellikle bölge adliye mahkemesinde ve ön inceleme duruşmasında da artık avukatlarımız bürolarından, ofislerinden duruşmaya gitmeden e-duruşma yoluyla başvurabilecek. Buna ilişkin yasal düzenlemede yaptık." ifadelerini kullandı.

Gürlek, haziran ayı içerisinde yayımlanacak olan hakimler ve savcılar yaz kararnamesinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi bünyesinde iki tane daha iş dairesinin kurulacağını açıkladı.

İstanbul'da görev yapan hakim ve savcı sayısının artacağını belirten Gürlek, "6 istinafta daire var. İş dairesi. 2 iş dairesi daha kuruyoruz. Mahkeme sayısını artırıyoruz. Bu kararnamede özellikle İstanbul'a çok yoğunlaştık. Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki bütün daire sayılarını artırıyoruz." ifadesini kullandı.

İstişare toplantılarının artık gelenekselleştiğini belirten Gürlek, milletvekilleri ile yapılan bölge toplantılarının verimli geçtiğini kaydetti.

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