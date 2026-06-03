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Spor Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Jose Mourinho'yu resmen açıkladı
Spor

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Jose Mourinho'yu resmen açıkladı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Jose Mourinho'yu resmen açıkladı

İspanyolların dünya devi Real Madrid'in Başkanı Florentino Perez, yeniden başkan seçilmesi halinde Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile çalışacağını duyurdu.

İspanyol devi Real Madrid’de pazar günü gerçekleştirilecek başkanlık seçimi öncesi sıcak gelişmeler yaşanmayı devam ediyor.

PEREZ, MOURINHO'YU DUYURDU

Real Madrid Başkanı ve Başkan adayı Florentino Perez, seçimi kazanması halinde takımın başına dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho’yu getireceğini resmen duyurdu.

 

 

Jose Mourinho, İspanyol iş insanının seçim kampanyası için çekilen videoda yer aldı ve Florentino Perez'e Real Madrid forması giyerek destek oldu.

Jose Mourinho, daha önce 2010-2013 dönemi arasında Real Madrid'i çalıştırmıştı. Portekizli teknik adam, özellikle 100 puan topladığı ve şampiyon olduğu 2012'deki başarısı ile dikkat çekmişti.

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