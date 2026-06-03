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Gündem İşte CHP belediyeciliği! Şarapçı Seçer bira da sever!
Gündem

İşte CHP belediyeciliği! Şarapçı Seçer bira da sever!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Göreve geldiği yılın ilk yılbaşında meclis üyelerine şarap hediye etmesiyle gündeme gelen Vahap Seçer'in başkanlığını yaptığı Mersin Büyükşehir belediyesinde bir rezalet daha patlak verdi. Belediyenin iştirak şirketlerinden Deniz Kızı A.Ş'ye ait resmi araçta bira taşındığı ortaya çıktı.

Göreve geldiği ilk yılbaşında meclis üyelerine şarap hediye etmesiyle büyük tepki toplayan Vahap Seçer'in başkanlığını yaptığı Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde yeni bir skandal daha patlak verdi. Belediyenin iştirak şirketlerinden Deniz Kızı A.Ş.'ye ait resmi hizmet aracında açıkça bira taşındığı ortaya çıktı. Vatandaşa hizmet için tahsis edilen kamu araçlarının alkol sevkiyatı için kullanılması, fondaş belediyeciliğin vizyonunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Tonlarca içki taşıdılar

 

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, üzerinde 'memnuniyette hizmetinizdeyiz' yazılı slogan bulunan kamyonetin kasasında branda ile örtülü tonlarca içki bulunması dikkat çekti.

Tek hizmetleri alkol

 

Mevcut yasalara göre vatandaşı içki ve kötü alışkanlıktan koruması gereken belediyenin kamu hizmetine mahsus bir araçta içki taşıması CHP belediyeciliğinin gerçek yüzünü bir kez daha gözler önünde serdi.

CHP Belediyeciliğinin Gerçek Yüzü

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Yorumlar

Zaza

Bu chp ye oy verenler öbür tarafta ne yapar acaba.Belediyedeki yolsuzluklara ve pisliklere onlar da ortak.

Umit

Mersin Büyükşehir Belediyeye ait kafelerde küçük çocuklar varken alkol servis ediliyor
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