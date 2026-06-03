İşte CHP belediyeciliği! Şarapçı Seçer bira da sever!

Göreve geldiği ilk yılbaşında meclis üyelerine şarap hediye etmesiyle büyük tepki toplayan Vahap Seçer'in başkanlığını yaptığı Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde yeni bir skandal daha patlak verdi. Belediyenin iştirak şirketlerinden Deniz Kızı A.Ş.'ye ait resmi hizmet aracında açıkça bira taşındığı ortaya çıktı. Vatandaşa hizmet için tahsis edilen kamu araçlarının alkol sevkiyatı için kullanılması, fondaş belediyeciliğin vizyonunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Tonlarca içki taşıdılar

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, üzerinde 'memnuniyette hizmetinizdeyiz' yazılı slogan bulunan kamyonetin kasasında branda ile örtülü tonlarca içki bulunması dikkat çekti.

Tek hizmetleri alkol

Mevcut yasalara göre vatandaşı içki ve kötü alışkanlıktan koruması gereken belediyenin kamu hizmetine mahsus bir araçta içki taşıması CHP belediyeciliğinin gerçek yüzünü bir kez daha gözler önünde serdi.

CHP Belediyeciliğinin Gerçek Yüzü