  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
‘Türkler Ege’nin yarısını aldı’ Yunanlıları çıldırtan harita Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin gündeminde sadece koltuk kavgası var Erdoğan: Türkiye bölgenin enerji merkezi olacak Flaş gelişme! Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşacak CHP’li Bolu Belediyesi’nde ‘irtikap’ ve ‘rüşvet’ soruşturması: Tanju Özcan ve avanesine istenen ceza belli oldu Trump: İran nükleer silah sahibi olmayacağını kabul etti! Eko ve saz ekibi yok artık dedirtti! Silivri'de doğum günü partisine izin çıkmadı YSK'dan son dakika CHP açıklaması Emekçi nutukları Türkiye'ye, konser keyfi Avrupa'ya! İşçi-emekçi söylemi, Zürih’te unutuldu. Barış Atay’dan Ecem Özkaya ile aşk kaçamağı Dış politikada Asya-Pasifik hamlesi! Bakan Fidan, Endonezya ile dev işbirliğini duyurdu
Dünya Avrupa'nın göbeği Avusturya'da Türk restoranına ırkçı saldırı
Dünya

Avrupa'nın göbeği Avusturya'da Türk restoranına ırkçı saldırı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Avrupa'nın göbeği Avusturya'da Türk restoranına ırkçı saldırı

Avrupa'nın göbeğinde kalleş bir saldırı gerçekleştirildi. Avusturya'da bir Türk restoranının camına Nazi sembolü çizilerek ırkçı saldırı yapıldı.

Avusturya'nın Salzburg eyaletinde bir Türk restoranının camlarına grafiti ile Nazi sembolleri çizilerek ırkçı saldırı düzenlendi.

Avusturya basınına göre, ırkçı saldırı 31 Mayıs'ın erken saatlerinde, Salzburg eyaletine bağlı Mattsee kasabasında gerçekleşti.

Mattsee'deki birçok işletme ve binaya grafiti ile Nazilerin kullandığı gamalı haç, Nazi lideri Adolf Hitler'i övmek için kullanılan "Heil Hitler" selamına atfen 88 sayısı ve küfürlü ifadeler çizildi.

Mattsee Belediye Başkanı Michael Schwarzmayr, yaptığı açıklamada, ırkçı saldırı karşısında dehşete düştüğünü belirtti.

 

Schwarzmayr, Mattsee'de bu tür eylemlerin kesinlikle hoş görülmeyeceğini vurgulayarak "Pazar sabahı midem bulandı. Bu gerçekten çok korkunç, kesinlikle kınanması gereken bir olay ve bizim kasabamıza hiç yakışmıyor. Tek bir olay yaşanmadı. Çok sayıda ev, araba, bahçe duvarı, cam ve hatta bir telefon kulübesi bile boyanmıştı. Gerçekten korkunç bir durum." dedi.

Polis yetkilileri, olay hakkında soruşturma başlattıklarını ve ırkçı saldırıları düzenlediğinden şüphelenilen 20 ila 22 yaşlarında 3 şüphelinin ifadesinin alındığını bildirdi.

Irkçı saldırıya maruz kalan restoran işletmecisi Mustafa Ustaoğlu, AA muhabirine, olaydan dolayı çok üzüldüğünü söyledi.

 

Ustaoğlu, 45 yıldır Mattsee'de yaşadığını ve ilk kez böyle bir ırkçılığa tanıklık ettiğini aktardı.

Mattsee'de 25 yıldır restoran işlettiğini ve bölgedeki vatandaşların kendisini iyi tanıdığını belirten Ustaoğlu, kasabada yabancı düşmanlığına pek rastlanmadığını ifade etti.

Ustaoğlu, Nazi sembollerinin sadece kendi dükkanına değil, çevredeki eczane gibi işletmelere de çizildiğini aktardı.

İran'a nükleer saldırı mı düzenlenecek? Korkunç açıklama
İran'a nükleer saldırı mı düzenlenecek? Korkunç açıklama

Dünya

İran'a nükleer saldırı mı düzenlenecek? Korkunç açıklama

Müslümanlara çirkin saldırılar İspanya’nın faşistleri kudurdu
Müslümanlara çirkin saldırılar İspanya’nın faşistleri kudurdu

Avrupa

Müslümanlara çirkin saldırılar İspanya’nın faşistleri kudurdu

Çeşme'de kanlı infaz! Polat çiftinin yakın korumasına otelde silahlı saldırı
Çeşme'de kanlı infaz! Polat çiftinin yakın korumasına otelde silahlı saldırı

Gündem

Çeşme'de kanlı infaz! Polat çiftinin yakın korumasına otelde silahlı saldırı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23