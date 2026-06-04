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Yaşam İlginç anlar kamerada! Karganın saldırısına uğradı, kaçarken takla attı
Yaşam

İlginç anlar kamerada! Karganın saldırısına uğradı, kaçarken takla attı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Elazığ’da sokakta yürüyen bir vatandaş, aniden üzerine doğru uçan kargadan kaçarken dengesini kaybedip takla attı. O anlar kameraya yansıdı.

Elazığ’da bir karganın hedefi olan vatandaşın yaşadığı panik, güvenlik kamerasına yansıdı.

 

Aniden üzerine doğru uçmaya başladı

Olay, Rüstempaşa Mahallesi Cahit Dalokay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sokakta yürüyen bir vatandaş henüz belirlenemeyen bir nedenle bir karganın hedefi oldu. Karganın aniden üzerine doğru uçarak saldırmasıyla neye uğradığını şaşıran şahıs, panikle koşarak kaçmaya başladı. Peşini bırakmayan kargadan korunmak için hızla koşan vatandaş, kaçış esnasında dengesini kaybederek sert bir takla attı. Kameraya yansıyan görüntülerde, karganın havadan saldırmaya devam etmesi üzerine paniği daha da artan şahıs, koşmayı sürdürdüğü sırada koşar adımlarla işletmeye girerek kendisini korumaya çalıştı.

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