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Tarım
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Yeniakit Publisher
Turizmin başkenti tarımda da lider! Örtü altı üretimde yüzde 41’lik payla zirvede
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Turizmin başkenti tarımda da lider! Örtü altı üretimde yüzde 41’lik payla zirvede

Antalya; ılıman iklimi ve modern tarım uygulamalarıyla Türkiye’nin örtü altı üretiminde ilk sırada yer alıyor. Kentte 321 bin dekar alanda yapılan üretimle sebze ve meyveler yılın 12 ayı hem iç pazara hem de yurt dışına gönderiliyor.

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Foto - Turizmin başkenti tarımda da lider! Örtü altı üretimde yüzde 41’lik payla zirvede

Antalya, yalnızca turizmde değil, tarımsal üretimde de Türkiye’nin en güçlü merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Yıl boyu süren iklim avantajı ve ileri teknoloji tarım uygulamalarıyla Antalya'da milyonlarca insanın mutfağına ulaşan sebze ve meyve üretiliyor. Kentte, 321 bin dekar alanda örtü altı üretim yapılıyor. Seracılığın başladığı ilk yıllardan bu yana üretilen domates, kabak, patlıcan, salatalığın yanı sıra son yıllarda üretimi artan karpuz, çilek, muz ve diğer tropikal meyveler yurt dışına da gönderiliyor. Antalya, 2025 yılında gerçekleştirdiği 437 bin ton sebze ve 111 bin ton meyve olmak üzere toplam 548 bin tonluk yaş sebze ve meyve ihracatı ile ülke ihracatına önemli katkı sağladı.

#2
Foto - Turizmin başkenti tarımda da lider! Örtü altı üretimde yüzde 41’lik payla zirvede

Örtü altı tarımda Aksu, Kepez, Kumluca, Demre, Kaş, Serik, Manavgat, Alanya ve Gazipaşa ilçeleri öne çıkıyor. Son yıllarda yayla seracılığının da gelişmesiyle Korkuteli ve Elmalı ilçeleri de yaz aylarındaki üretimleriyle dikkati çekiyor. Özellikle yüzlerce seranın yan yana dizili olduğu Kumluca, Demre ve Aksu gibi ilçeler, yüksek bir noktadan bakılınca adeta beyaz bir örtüyle kaplanmış görüntü veriyor. Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal, 1940'lı yıllarda devletin araştırma desteğiyle örtü altı tarım sürecinin 1980'li yıllarda turfanda ile ekonomik getiri sağlamaya başladığını söyledi. Erkal, 2000'li yıllarda market zincirlerinin artması, soğuk hava depoları ve lojistik sistemlerin oluşmaya başlamasıyla artık kış sebzeciliğinde Antalya'nın tüm Türkiye'nin yanı sıra ulaşabildiği yurt dışındaki pazarları da besler hale geldiğini anlattı. İnsanların artık yazlık ya da kışlık ayrımı yapmadan her sebzeyi yılın 365 günü bulabildiğini vurgulayan Erkal, bunda en büyük payın Antalya'ya ait olduğunu kaydetti.

#3
Foto - Turizmin başkenti tarımda da lider! Örtü altı üretimde yüzde 41’lik payla zirvede

Antalya'da yayla seracılığının da gelişmesiyle yılın 12 ayında üretim yapıldığını aktaran Erkal, "Türkiye'nin birçok bölgesine seralarda üretilen en kaliteli sebzeleri ulaştırarak insanların tüketimine sunuyoruz. Türkiye'nin toplam örtü altı üretiminin hali hazırda yüzde 41'i Antalya'dan karşılanıyor." ifadelerini kullandı. Antalya'nın sadece domatesi, biberi, salatalığı, patlıcanı üretmekle kalmadığını, bunun AR-GE'sini yapan büyük firmaların çalışma alanı olarak da ön plana çıktığını anlatan Erkal, "Birim alanlardan daha fazla üretim elde etmeye yönelik çalışmalar yapılıyor. İleri teknoloji kullanarak tohumu, fideyi üreten firmalarımız var. Seraların teknolojiye ayak uydurması amacıyla modernize etmeye yönelik projeler de yürütüyoruz." dedi. Antalya'da 321 bin dekar alanda örtü altı üretim bulunduğuna işaret eden Erkal, "Antalya'da Anadolu kentlerinden farklı olarak hemen hemen her karış toprağımız işleniyor. Üretimde fiilen hiçbir yer boş kalmıyor. Çok verimli, bereketli topraklara sahibiz. Antalya'da 157 bin kayıtlı çiftçimiz var. Ama fiilen çalışan sayısı bunun çok üstünde. Çünkü bir hane bir kişi olarak kayıtlı oluyor." bilgisini verdi. Aksu ilçesinde çiftçilik yapan Mustafa Atalay ise 10 dönüm serada domates, 20 dönümlük serasında ise muz ürettiğini söyledi.

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Foto - Turizmin başkenti tarımda da lider! Örtü altı üretimde yüzde 41’lik payla zirvede

Ürünlerinin Rusya başta olmak üzere birçok ülkeye gönderdiğini belirten Atalay, yaklaşık 30 yıldır seracılıktan geçimlerini sağladıklarını kaydetti. Serada da işçi olarak çalışan Esmanur Demirtaş da sabahın erken saatlerinde seraya girerek üretime katkı sağlamaya çalıştıklarını ifade etti. Demirtaş, yoğunlukla domates ve biber seralarında çalıştığını, bu sayede geçimini sağladığını dile getirdi.

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