Turizmin başkenti tarımda da lider! Örtü altı üretimde yüzde 41’lik payla zirvede

Örtü altı tarımda Aksu, Kepez, Kumluca, Demre, Kaş, Serik, Manavgat, Alanya ve Gazipaşa ilçeleri öne çıkıyor. Son yıllarda yayla seracılığının da gelişmesiyle Korkuteli ve Elmalı ilçeleri de yaz aylarındaki üretimleriyle dikkati çekiyor. Özellikle yüzlerce seranın yan yana dizili olduğu Kumluca, Demre ve Aksu gibi ilçeler, yüksek bir noktadan bakılınca adeta beyaz bir örtüyle kaplanmış görüntü veriyor. Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal, 1940'lı yıllarda devletin araştırma desteğiyle örtü altı tarım sürecinin 1980'li yıllarda turfanda ile ekonomik getiri sağlamaya başladığını söyledi. Erkal, 2000'li yıllarda market zincirlerinin artması, soğuk hava depoları ve lojistik sistemlerin oluşmaya başlamasıyla artık kış sebzeciliğinde Antalya'nın tüm Türkiye'nin yanı sıra ulaşabildiği yurt dışındaki pazarları da besler hale geldiğini anlattı. İnsanların artık yazlık ya da kışlık ayrımı yapmadan her sebzeyi yılın 365 günü bulabildiğini vurgulayan Erkal, bunda en büyük payın Antalya'ya ait olduğunu kaydetti.