Turizmin başkenti tarımda da lider! Örtü altı üretimde yüzde 41’lik payla zirvede

Antalya'da yayla seracılığının da gelişmesiyle yılın 12 ayında üretim yapıldığını aktaran Erkal, "Türkiye'nin birçok bölgesine seralarda üretilen en kaliteli sebzeleri ulaştırarak insanların tüketimine sunuyoruz. Türkiye'nin toplam örtü altı üretiminin hali hazırda yüzde 41'i Antalya'dan karşılanıyor." ifadelerini kullandı. Antalya'nın sadece domatesi, biberi, salatalığı, patlıcanı üretmekle kalmadığını, bunun AR-GE'sini yapan büyük firmaların çalışma alanı olarak da ön plana çıktığını anlatan Erkal, "Birim alanlardan daha fazla üretim elde etmeye yönelik çalışmalar yapılıyor. İleri teknoloji kullanarak tohumu, fideyi üreten firmalarımız var. Seraların teknolojiye ayak uydurması amacıyla modernize etmeye yönelik projeler de yürütüyoruz." dedi. Antalya'da 321 bin dekar alanda örtü altı üretim bulunduğuna işaret eden Erkal, "Antalya'da Anadolu kentlerinden farklı olarak hemen hemen her karış toprağımız işleniyor. Üretimde fiilen hiçbir yer boş kalmıyor. Çok verimli, bereketli topraklara sahibiz. Antalya'da 157 bin kayıtlı çiftçimiz var. Ama fiilen çalışan sayısı bunun çok üstünde. Çünkü bir hane bir kişi olarak kayıtlı oluyor." bilgisini verdi. Aksu ilçesinde çiftçilik yapan Mustafa Atalay ise 10 dönüm serada domates, 20 dönümlük serasında ise muz ürettiğini söyledi.