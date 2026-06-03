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Gündem Böyle kıvırma görülmedi! Onur Akın adına şarkı yazdığı Kemal Kılıçdaroğlu'na salladı
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Böyle kıvırma görülmedi! Onur Akın adına şarkı yazdığı Kemal Kılıçdaroğlu'na salladı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Böyle kıvırma görülmedi! Onur Akın adına şarkı yazdığı Kemal Kılıçdaroğlu'na salladı

CHP'de koltuk kavgası eşi benzeri görülmemiş kıvırmaları beraberinde getiriyor. Son olarak Onur Akın adına şarkı yazdığı Kemal Kılıçdaroğlu'na salladı.

Onur Akın adına şarkı yazdığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na salladı.

"Hem temiz, hem de dürüst bir insanoğlu" sözleriyle cilaladığı Kılıçdaroğlu'na yönelik açıklama yapan Akın şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve kamuoyuna... 2009 yılında CHP grup başkanı iken tvlerde yapmış olduğunuz, belgeye dayalı ve AKP'li rakiplerinizi adeta terlettiğiniz, istifaya zorladığınız ve iktidarın yolsuzluklarını yüzlerine vuran, sakin, kendinden emin, dürüst tavrınızla,muhalif kitlelere umut olduğunuz duruşunuzla sevmiştik sizi. Hayatı boyunca halkının sorunlarına yakın duyarlı,ihtiyaç duyulan her emek, barış, demokrasi ve özgürlük eksenli eylemlilik ve platformlarda bulunmuş, bu çizgide şarkılar da bestelemiş, sol değerlere sahip bir sanatçı olarak, beni de heyecanlandırdınız ve harekete geçirdiniz. Duyduğum duyarlı sanatçı sorumluluğu sabaha karşı 4 de bana Kılıçdaroğlu marşını besteletti. Siyasi partilerde seçim şarkısı algısını değiştiren ve kaliteyi artıran sıfır (yeni) beste geleneğini başlatan bu şarkıyı o günkü şartlarda yapmış olmaktan pişman değilim… Elimi duyduğum aydın sorumluluğuyla, ülkem, partim ve halkım için taşın altına koymam gerekirse, her zaman koydum, yine koyarım."

 

Fakat gelinen şu noktada 13 seçim yenilgisi, yapılan siyasi hatalar, artık nedense yapılmayan düellolar, ortaya çıkmayan belgeler, başarısızlıklarınız nedeniyle milyonlarca sol, sosyal demokrat, laik, Atatürk'çü ve cumhuriyetçi kitleleri tekrardan umutsuzluğa ve karamsarlığa sürüklediniz… Bu da haklı olarak yapılan seçimli kurultayda genç, çalışkan ve tekrardan umut vadeden, genel başkan adayı Sn.Özgür Özel ve cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'na karşı parti içi iktidarı demokratik yollarla kaybetmenize sebep oldu ve parti adeta tarihi olarak şahlandı ve ilk seçimde 1. Parti oldu. Benim sizden beklediğim, eski bir genel başkan olarak partinizin başarısı için, bu genç ve başarılı kadroyu tebrik etmek, ellerini sıkmak ve kutlamaktı. Gerektiğinde diğer eski genel başkanlar gibi yanlarında durarak desteklemenizdi. Fakat sizin geldiğiniz nokta adına maalesef üzüntü duyuyorum.

 

Türkiye birincisi olmuş iktidara yürüyen partiye iktidarın ve üst akılların kurduğu onlarca tuzağın üstüne, en büyük çelmeyi taktınız butlan kararına uyarak. Pir Sultan'ın dediği gibi, ille dostun bir tek gülü yareler beni. Olmadı sayın Kılıçdaroğlu, yakışmadı. Sizi alkışlayanlar emin olun tarihi bir yanılgının içindeler ve bu yaptığınız unutulmayacak. Bu saiklerle partiye yaptığım bir çok şarkımın içinde, adınızın geçtiği şarkılarımın sizin ve meşru bulmadığım yönetiminiz tarafından kullanılmamasını ve dijital platformlarınızdan da kaldırılmasını istiyorum. Yeter bu ülkeye kıymayın efendiler! Şarkılarımın kullanımına devam edilmesi halinde yasal yollara başvuracağımı da tarafınıza bildiririm. Saygılarımla…"

Kaynak: ANKA

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