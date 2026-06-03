Başsavcılık şok itirafları ifşa etti! Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında rüşvet ve kurultay yolsuzluğundan dosya hazırlandı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca düzenlenen iki ayrı yetkisizlik kararında, CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ile Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında iki farklı dosya kapsamında değerlendirme yapıldığı anlaşılmıştır. İlk dosyada, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda delegelerin iradesinin iş, para ve siyasi makam vaatleriyle etkilendiği iddiası; ikinci dosyada ise Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in 2024 yerel seçimlerinde yeniden aday gösterilmesi karşılığında 1 milyon Euro ve 200 bin Dolar verildiği iddiası yer almıştır.

1. Kurultay dosyası: Özel ve Ağbaba hakkında 2820 Sayılı Kanuna Aykırılık iddiası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/102232 sayılı dosyasında; 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara’da yapılan CHP 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin yürütülen soruşturmada, delegelerin iradesinin fesada uğratıldığı, kurultay salonunda delege pazarlığı yapıldığı ve genel başkanlık seçimine hile karıştırıldığı iddiaları değerlendirilmiştir.

Dosyada, Turgut Koç ve Özkan Yalım’ın ifadeleri ile cep telefonlarında yapılan incelemelere yer verilmiştir. Turgut Koç’un beyanlarında; parti içinde resmi görevi olmamasına rağmen kurultay sürecinde Özgür Özel lehine çalışma yaptığı, bazı delegelerle temas kurduğu, Etimesgut delegeleri Özkan Deniz ve İbrahim Şahin’e yönelik para aktarımından bahsettiği, ayrıca belediye başkan adaylığı ve parti görevleri konusunda vaatlerin gündeme geldiğini anlattığı belirtilmiştir.

Özkan Yalım’ın beyanlarında ise yaklaşık 40 ilde delegelerle görüştüğü, yaklaşık 700 delegeyi telefonla aradığı, 115 delegeden Özgür Özel’e destek imzası topladığı, bazı delegelerin yakınlarının belediyelerde işe alınması yönündeki taleplerin parti yetkililerine iletildiği ifade edilmiştir. Ayrıca Yalım’ın, Özgür Özel’e kongre süreci masrafları için 1 milyon TL verdiğini ve bu paranın Demirhan Gözaçan’a teslim edildiğini beyan ettiği aktarılmıştır.

Başsavcılık değerlendirmesinde, delegelerin Özgür Özel’e oy vermeleri için maddi menfaat, iş ve siyasi makam vaadinde bulunulduğu; delegelerin taleplerinin Veli Ağbaba’nın sorumlu olduğu belirtilen Seçim Koordinasyon Merkezi’ne yönlendirildiği; Özgür Özel ve Veli Ağbaba’nın delegelerle doğrudan değil, kendilerine yakın isimler üzerinden temas kurduğu belirtilmiştir.

Bu kapsamda Özgür Özel ve Veli Ağbaba’nın CHP 38. Olağan Kurultayı’nda oy kullanacak delegelerin iradesini fesada uğrattıkları ve genel başkanlık seçimine hile karıştırdıkları değerlendirilmiştir.

2. Antalya adaylığı dosyası: 1 milyon Euro ve 200 bin Dolar rüşvet iddiası: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/102576 sayılı dosyasında ise, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in 2024 yerel seçimlerinde CHP’den yeniden aday gösterilmesi sürecine ilişkin rüşvet iddiaları ele alınmıştır.

Dosyada, tanık beyanları, Mustafa Gökhan Böcek, Muhittin Böcek ve Zuhal Böcek’in ifadeleri ile HTS/baz kayıtlarının birlikte değerlendirildiği belirtilmiştir. Tanık beyanlarında; Muhittin Böcek’in adaylığı için CHP Genel Merkezi’ne yüksek miktarda para gönderildiği, farklı ifadelerde 50 milyon TL, 20 milyon TL ve 15 milyon Dolar gibi iddiaların dile getirildiği aktarılmıştır.

Mustafa Gökhan Böcek’in ifadelerinde; Veli Ağbaba’nın kendisini internet tabanlı uygulamalar üzerinden aradığı, Özgür Özel’in talimatıyla hareket ettiğini söylediği, babası Muhittin Böcek’in adaylığı karşılığında önce 30 milyon TL talep edildiği, bu tutarın Euro karşılığı 900 bin Euro civarında olunca “1 milyon Euro’ya tamamla getir” denildiği beyan edilmiştir.

Mustafa Gökhan Böcek, parayı Antalya’daki iş insanlarından temin ettiğini, 10 Ocak 2024 tarihinde Ankara’da CHP Genel Merkezi’ne götürdüğünü, 6. katta Veli Ağbaba’nın yönlendirdiği şahısla görüştüğünü, bu kişinin Veli Ağbaba’yı aradığını, telefonda “1 milyon Euro’yu bu kişiye mi bırakacağım?” diye sorduğunu ve Ağbaba’nın “evet” demesi üzerine parayı teslim ettiğini ifade etmiştir. Daha sonraki beyanlarında parayı teslim ettiği kişinin Emre Caner olduğunu değerlendirdiğini belirtmiştir.

Dosyada ayrıca Mustafa Gökhan Böcek’in, adaylık açıklaması sonrası Antalya’daki seçim lansmanı sürecinde Veli Ağbaba’nın seçim çalışmaları için 7-8 milyon TL nakit istediğini, bunun üzerine Özgür Özel’in ekibinde olduğunu belirttiği bir kişiye 200 bin Dolar teslim ettiğini beyan ettiği aktarılmıştır.

Zuhal Böcek’in ifadesinde de Gökhan Böcek’in, babasının adaylığı için genel merkeze para vereceğini söylediği, Veli Ağbaba’nın Özgür Özel adına para istediğini aktardığı, Ankara seyahatinde Gökhan Böcek’i CHP Genel Merkezi’ne götürdüğü ve Gökhan Böcek’in adaylık açıklanmadan önce “O kadar para verdik halen açıklanmadı” şeklinde sitem ettiği belirtilmiştir.

Başsavcılık değerlendirmesinde; Özgür Özel’in, Muhittin Böcek’in Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilmesi karşılığında Veli Ağbaba aracılığıyla 1 milyon Euro ve 200 bin Dolar talep ettiği, Mustafa Gökhan Böcek’in de istenilen parayı belirlenen kişilere teslim ettiği kanaatine yer verilmiştir.

Yetkisizlik ve dosyaların Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi

Her iki dosyada da hakkında iddiada bulunulan kişilerin halihazırda milletvekili olmaları nedeniyle, 5271 sayılı CMK’nın 161/9. maddesi uyarınca soruşturma yetkisinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ait olduğu belirtilmiştir.

Bu nedenle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel ve Veli Ağbaba yönünden yetkisizlik kararı vererek, iki ayrı soruşturma evrakının gereği yapılmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosuna gönderilmesine karar vermiştir.