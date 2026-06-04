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Yerel Samsun'da korkunç kaza! Akıma kapılıp kuyuya düştüler
Yerel

Samsun'da korkunç kaza! Akıma kapılıp kuyuya düştüler

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Samsun’un Tekkeköy ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir demir çelik fabrikasında yüksek gerilim hattından akıma kapılarak kuyuya düşen 3 işçi yaşamını yitirdi. Olay, sanayi bölgesinde büyük üzüntü yarattı.

Samsun’da akşam saatlerinde meydana gelen iş kazası, üç işçinin hayatına mal oldu. Tekkeköy ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasında çalışan 3 işçi, henüz netleşmeyen bir süreçte yüksek gerilim hattından akıma kapıldı.

Akıma kapılan işçilerin ardından kuyuya düştüğü belirtildi. Olayın fark edilmesi üzerine fabrikada büyük panik yaşanırken, durum hızla ekiplerine bildirildi.

 

Olay, akşam saatlerinde Tekkeköy ilçesi Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir demir çelik fabrikasında meydana geldi.

 

Fabrikada çalışan isimleri öğrenilemeyen 3 işçi, yüksek gerilim hattından akıma kapılıp, kuyuya düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

 

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, 3 işçinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

 

Olay yerindeki incelemenin ardından işçilerin cansız bedenleri, kuyudan çıkarılıp, otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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